Quando si giocano i Playoff Mondiali 2022: il nuovo regolamento e cosa rischia l’Italia Nel mese di marzo si terranno i playoff dei Mondiali Qatar 2022. I playoff li disputeranno dodici nazionali europee, tra queste potrebbe esserci anche l’Italia.

A cura di Alessio Morra

Playoff è una parola che evoca ricordi orrendi all'Italia del calcio. Sarebbe da non nominare mai. Chiunque ricorda la clamorosa eliminazione degli Azzurri che non disputarono i Mondiali del 2018, dopo l'eliminazione con la Svezia. Ora in linea teorica la Nazionale di Mancini intravede ancora questo spauracchio. Il testa a testa con la Svizzera è serrato e in queste ultime due giornate si deciderà chi avrà il pass diretto per Qatar 2022, che disputeranno 32 nazionali, e chi dovrà giocare i playoff il prossimo marzo. La formula dei playoff è cambiata ancora e chiunque li giocherà dovrà faticare tremendamente per superarli. Saranno dodici le squadre europee che si contenderanno tre posti dei playoff per i Mondiali 2022. Il sorteggio dei playoff ci sarà il 26 novembre, gli spareggi si terranno a fine marzo.

Come funzionano i playoff per i Mondiali 2022 in Qatar: regolamento e nuova formula

L'Europa ha a disposizione 13 posti per il Mondiale del Qatar. Le dieci squadre che vinceranno i rispettivi gironi andranno direttamente al Mondiale. Le dieci seconde e due squadre stabilite in base al ranking prodotto dai risultati dell'ultima Nations League battaglieranno per tre gli ultimi tre posti dell'Europa. Le dodici squadre saranno divise in tre percorsi e formeranno di fatto tre mini-tornei. Chi vincerà il rispettivo torneo potrà festeggiare. Tutte le partite si disputeranno in gara secca, dunque in caso di parità al 90′, supplementari ed eventualmente calci di rigore. Insomma partite da cuori forti, sperando che in campo non ci sia l'Italia.

Playoff Mondiali 2022, quando si giocano: le date

Dodici squadre disputeranno i playoff della zona europea per Qatar 2022. Le dieci squadre che si sono classificate al secondo posto, più due squadre stabilite dalla classifica generale della Uefa Nations League che comunque non saranno teste di serie nel sorteggio delle semifinali. Le dodici squadre verranno divise in tre percorsi, che si possono definire in tre mini-tornei, in ognuno di questi ci saranno quattro squadre, la vincente di ogni percorso volerà ai Mondiali. Le sei squadre che hanno ottenuto il maggior numero di punti nel girone saranno teste di serie al sorteggio che si terrà venerdì 26 novembre a Zurigo. Ma essere teste di serie non rende comunque più semplice il percorso per nessuna nazionale. Perché in ogni percorso ci saranno due teste di serie. Facendo un esempio pratico si può dire che in questo momento sono tra le seconde Portogallo e Spagna, che potrebbe essere sorteggiate nello stesso mini-torneo, ma insidiosa sarebbe anche la Polonia, praticamente certa della seconda posizione alle spalle dell'Inghilterra.

Sono in programma a marzo le partite dei playoff europei. Tra il 24 e il 25 marzo si giocheranno le semifinali dei tre mini-tornei (in gara secca), mentre tra il 28 e il 29 marzo invece si terranno le finali dei tre percorsi e si scopriranno i nomi delle altre tre squadre dell'Europa che giocheranno i Mondiali.

Quali squadre dovranno disputare i playoff per qualificarsi ai Mondiali

Dodici squadre saranno in campo per giocare i playoff dell'Europa, le dieci classificate al secondo posto dei rispettivi gironi e le due squadre che ‘escono' dal ranking della Nations League: una sicuramente sarà l'Austria, l'altra il Galles o la Repubblica Ceca. Per il momento non si hanno certezze sui nomi delle altre squadre che dovranno giocare i playoff, ma rischiano potenzialmente di disputarli big del calcio europeo com Spagna e Portogallo.

L’Italia ai Playoff: cosa rischia la Nazionale di Mancini

La Nazionale di Mancini si è complicata un po' il cammino pareggiando in casa con la Bulgaria a inizio settembre e contro la Svizzera, potrebbe costare caro il rigore fallito da Jorginho. Gli elvetici sono tornati velocemente in corsa ottenendo quattro vittorie e due pareggi. Italia e Svizzera hanno 14 punti, gli azzurri sono ancora padroni del proprio destino, ma il terrore dei playoff è ben presente. Lunedì 15 novembre dopo la sfida di Belfast con l'Irlanda del Nord si saprà se si materializzerà l'incubo della Nazionale, che non vuole giocare ancora i playoff.