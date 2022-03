Portogallo-Turchia dove vederla in TV e streaming gratis: i canali in chiaro della partita dei playoff Il Portogallo sfida la Turchia nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2022. Partita in programma oggi alle 20.45. La copertura in diretta TV e streaming in Italia.

Dove vedere in diretta TV e in streaming Portogallo–Turchia, l’altra partita dei playoff verso i Mondiali 2022

Il Portogallo sfida la Turchia nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La partita Portogallo-Turchia si gioca giovedì 24 marzo alle ore 20:45 all'Estádio do Dragão di Oporto. Un match decisivo ad eliminazione diretta: chi vince va in finale e potrà giocarsi l'accesso alla Coppa del mondo, chi perde non parteciperà ai Mondiali 2022. La vincente tra Turchia e Portogallo sfiderà in finale la vincente di Italia-Macedonia, l'altra semifinale del Percorso C degli spareggi in programma oggi in contemporanea. Portogallo-Turchia non sarà trasmessa in diretta TV da nessuna emittente italiana ma potrà essere seguita in streaming gratuitamente sui siti di RTP e TRT, le rispettive TV di stato.

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo è scivolato ai playoff dopo aver perso la qualificazione nel confronto diretto con la Serbia: la rete segnata da Mitrovic al 90° fissò il risultato sul 2-1 e condannò agli spareggi la nazionale di Fernando Santos (seconda nel Gruppo A a quota 17 punti). Nel Girone G la Turchia ha chiuso al secondo posto alle spalle dell'Olanda beffando la Norvegia di Erling Haaland. L'ultima volta che ha partecipato ai Mondiali è stata nell'edizione del 2002 in Giappone e Corea del Sud chiudendo al terzo posto. Da allora non è mai più riuscita a qualificarsi per la fase finale.

Le probabili formazioni di Portogallo-Turchia. Il ct dei lusitani deve rinunciare agli infortunati Ruben Dias e a Neves, due giocatori chiave nello schema tattico portoghese, e ha perso anche Pepe negli ultimi giorni. Fernando Santos è orientato a confermare un sistema molto offensivo con Cristiano Ronaldo di punta supportato da Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix. Assente per squalifica Cancelo. Nella Turchia sarà Burak Yilmaz il principale terminale offensivo. Alle sue spalle avrà un ruolo importante Calhanoglu, con il compito di cucire e illuminare il gioco. Soyuncu e Demiral la coppia centrale nel pacchetto arretrato.

Leggi anche Le probabili formazioni di Portogallo-Turchia: Ronaldo e compagni in grossa difficoltà

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Cedric Soares, Djalò, Fonte, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Moutinho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct. Santos

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Erkin; Omur, Ozdemir, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz, Dervisoglu. Ct. Kuntz

Partita: Portogallo-Turchia

Portogallo-Turchia Quando si gioca : giovedì 24 marzo

: giovedì 24 marzo Dove si gioca: Estádio do Dragão di Oporto

Estádio do Dragão di Oporto Orario: 20:45

20:45 Canale TV : –

: – Diretta streaming : RTP, TRT

: RTP, TRT Competizione: Playoff qualificazioni Mondiali 2022

Dove vedere Portogallo-Turchia in diretta TV

Dove vedere in diretta TV la partita Portogallo-Turchia? Non c'è alcun emittente televisiva che in Italia ha acquistato i diritti per la trasmissione in chiaro o anche criptata del match. Né Rai, né Mediaset, né Sky o DAZN manderanno in onda la sfida. Sarà possibile seguire l'incontro solo sulle TV di stato di entrambi i Paesi, RTP per i lusitani e TRT per i turchi. Come? Utilizzando una smart tv sarà possibile convertire il segnale dello streaming sullo schermo senza pagare alcun costo aggiuntivo per la diretta in chiaro.

Dove vederla in streaming gratis

Come vedere in diretta streaming Portogallo-Turchia? Lo si potrà fare collegandosi ai canali online delle TV portoghesi e turche che trasmetteranno la partita utilizzando i consueti dispositivi fissi e mobili: si tratta di RTP e TRT.

Le probabili formazioni di Portogallo-Turchia per la semifinale dei playoff Mondiali

I problemi di formazione del Portogallo sono concentrati prevalentemente in difesa: assenti Ruben Dias per infortunio, Pepe per Covid e Cancelo per squalifica. Praticamente tre quarti della difesa titolare. Tutti presenti davanti, dove Santos avrà solo l'imbarazzo della scelta: Cristiano Ronaldo sarà assistito da Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix, con Jota pronto a subentrare. Compatta e decisa a sfatare un tabù che dura da troppo tempo, è da 20 anni che la squadra oggi allenata da Kuntz non partecipa alla fase finale dei Mondiali. Proverà a conquistarla puntando sui calciatori più importanti: Demiral in difesa, Calhanoglu a centrocampo e Yilmaz in avanti.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Cedric Soares, Djalò, Fonte, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Moutinho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct. Santos

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Erkin; Omur, Ozdemir, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz, Dervisoglu. Ct. Kuntz