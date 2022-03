Italia-Macedonia del Nord oggi in TV su Rai 1, l’orario della partita dei playoff Mondiali e la formazione di Mancini

Oggi alle ore 20.45 allo stadio Renzo Barbera di Palermo l‘Italia di Roberto Mancini sfiderà la Macedonia del Nord di Milevski nella partita valida per la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2022. La partita Italia-Macedonia del Nord sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Una serata da tutto esaurito, i biglietti sono andati sold out nonostante la capienza al 100%.

Un match che si gioca con la formula secca, da dentro o fuori ma non ancora definitivo per la qualificazione ai Mondiali: i campioni d'Europa sono costretti a vincere questa sera per qualificarsi alla finale dei playoff. In caso di vittoria contro la Macedonia del Nord, l'Italia dovrà tornare in campo il prossimo 29 marzo per il match finale contro la vincente di Turchia-Portogallo. La finale decreterà quale squadra si qualifica per i Mondiali in Qatar.

In caso di parità alla fine dei 90′ regolamentari, le due nazionali giocheranno due tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore. Arbitra il match il francese Turpin. "L’obiettivo è vincere il Mondiale", ha dichiarato il ct Mancini. "Bisogna vincere due partite: ci sarà da soffrire, ma altri discorsi non servono".

I playoff per i Mondiali iniziano con un'emergenza in formazione per l'Italia: Mancini deve fare i conti con diverse assenze importanti soprattutto nel reparto difensivo. Assenti Bonucci e Di Lorenzo, entrambi infortunati, dubbi sulle condizioni fisiche di Chiellini. Il terzino del Napoli sarà sostituito da Florenzi mentre a centrocampo il tecnico dovrebbe schierare Barella e Jorginho insieme a Verratti. Tridente in attacco con Insigne, Immobile e Berardi.

Milevski in campo con il 4-5-1 con Trajkovski unica punta. In mediana Spirovski, Bardhi, Ademi con Churlinov a destra e Ethemi a sinistra.

Le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi. Allenatore: Mancini.

Macedonia del Nord (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. Allenatore: Milevski.

