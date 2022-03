Gli inglesi godono per l’Italia fuori dai Mondiali: “It’s coming Rome” diventa “Restate a casa” Dopo l’eliminazione dell’Italia negli spareggi contro la Macedonia e l’esclusione dai Mondiali sono subito arrivati gli sfottò dei tifosi inglesi. Anche la stampa d’oltremanica si è scatenata.

A cura di Marco Beltrami

Un Paese pazzo di gioia per la vittoria dell'Europeo si ritrova in uno stato di profonda frustrazione e depressione per la mancata qualificazione ai Mondiali. Il rocambolesco e clamoroso ko interno della Nazionale contro la Macedonia, deciso dal gol nel recupero di Trajkovski, è costato agli azzurri la seconda mancata partecipazione al torneo iridato. Una doccia fredda enorme e inaspettata, anche perché nei playoff, l'ostacolo più duro sembrava quello della seconda partita, dove il Portogallo ha battuto la Turchia. E oggi c'è chi si è preso una bella rivincita, ovvero i tifosi inglesi scatenati sul web e sui social. Anche i giornali d'oltremanica non sono andati per il sottile.

Solo pochi mesi fa assistevamo allo show di Bonucci e Chiellini, che subito dopo la vittoria ai calci di rigore contro l'Inghilterra festeggiavano a Wembley. Tantissimi gli sfottò in quell'occasione per i padroni di casa, che si erano dimostrati alla vigilia più che fiduciosi di poter riportare la coppa a casa. E invece a trasformare quell'"It's coming home" in "It's coming (to) Rome", sono stati i calciatori italiani. Proprio Bonucci, con il celebre invito a mangiare ancora pastasciutta al pubblico di casa, e così via è ancora negli occhi di tutti.

La copertina da incubo del Daily Mail sul flop Italia

E non lo hanno dimenticato nemmeno i tifosi inglesi, che si sono riversati sui social subito dopo il fischio finale di Italia-Macedonia del Nord. Loro hanno assistito alla qualificazione in scioltezza dell'Inghilterra, che è passata alla fase finale dei Mondiali dalla porta principale vincendo il suo girone. E oggi esultano, anche a suon di meme con protagonista soprattutto Bonucci, con l'ennesima trasformazione del celebre motto, diventato oggi "You're staying home!!", ovvero "Tu rimarrai a casa", a sottolineare il fatto che tutta l'Italia, come accaduto in Russia 2018, assisterà anche a Qatar 2022 da spettatrice.

Non sono stati teneri nemmeno i tabloid britannici, a cominciare dal Daily Mail che ha parlato di "Incubo Coppa del Mondo per l'Italia", definendo come un'umiliazione la debacle degli azzurri con queste parole: "Umiliazione per l'Italia con i campioni d'Europa che sono stati sbattuti fuori dalla Macedonia del Nord nello scontro degli spareggi della Coppa del Mondo in Qatar per il gol nel recupero di Aleksandar Trajkovski. Una rete che ha sconvolto gli azzurri". Più sobrio ma comunque incisivo il The Sun a sottolineare il secondo flop mondiale di fila della Nazionale: "Gli Azzurri saltano la seconda Coppa del Mondo consecutiva: i campioni d'Europa storditi dall'urlo macedone nei minuti di recupero".