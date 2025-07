Flop Italia certificato dalla FIFA: fuori dalla Top10 del Ranking e incubo 4a fascia ai Mondiali

Il flop azzurro è stato certificato dall’ultima classifica del Ranking FIFA dove l’Italia è fuori dalla Top Ten, superata anche da Olanda, Belgio e Croazia. Per Gennaro Gattuso alla missione impossibile di strappare una qualificazione mondiale se ne aggiunge una seconda, oramai ineluttabile: affrontare il torneo in 4a fascia.

Gennaro Gattuso non ha ancora iniziato il suo nuovo mandato da ct della Nazionale italiana e già deve fare i conti amarissimi con una squadra allo sbando, sia in campo sia per i dati emersi e ufficializzati dalla FIFA: gli Azzurri sono al momento scivolati in basso nel Ranking internazionale, fuori dalla Top10 e in chiave Mondiali – sempre che ci saremo nel 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico – l'incubo ad occhi aperti è dovervi partecipare inseriti tra le Nazionali di quarta fascia.

L'Italia ereditata da Gattuso: una missione impossibile

Il dramma sportivo con la Norvegia è andato ben al di là dei pessimi 90 minuti vissuti in campo. Non solo una qualificazione diretta ai Mondiali 2026 quasi irrimediabilmente compromessa, che è andata a spalla con una umiliazione totale. Le ripercussioni sono state pesantissime e rischiano di diventare enormi: Luciano Spalletti ha lasciato il posto in panchina, tra dimissioni ed esonero e la nuova classifica del Ranking FIFA in base agli ultimi risultati ha visto la scomparsa dell'Italia dalla Top10. Una situazione sconcertante finita in mano a Gattuso che, al netto del progetto di recuperare spirito e uomini, avrà una missione impossibile da compiere.

Il Ranking FIFA, disastro Italia: superati anche dalla Croazia

Gattuso si è ritrovato tra le mani una Nazionale in disarmo: l'ultima graduatoria ufficializzata dalla FIFA mostra una situazione a dir poco imbarazzante. L'Italia in classifica si ritrova attualmente fuori dalla Top Ten mondiale: prima l'Argentina, poi podio per Spagna e Francia. Ma a far meglio degli Azzurri sono state nazionali come Olanda, Belgio, Croazia non certo la creme del panorama europeo. Eppure è così: le deludenti prestazioni hanno avuto ripercussioni anche sulle statistiche e rischiano di averne ulteriori, soprattutto in chiave Mondiali.

La classifica aggiornata del Ranking FIFA: Italia 11a

Argentina – 1.885,36 punti Spagna – 1.867,09 punti Francia – 1862,03 punti Inghilterra – 1813,32 punti Brasile – 1777,69 punti Portogallo – 1770,53 punti Olanda – 1758,18 punti Belgio – 1736, 38 punti Germania – 1716,98 punti Croazia – 1707,51 punti Italia – 1702,58 punti Marocco – 1698,72 punti Messico – 1689,73 punti Colombia – 1679,46 punti USA – 1671,04 punti

Perché l'incubo della 4a fascia per l'Italia è oramai realtà

Perché anche il Ranking è un ulteriore campanello d'allarme sul disastroso stato in cui vegeta la nostra nazionale? Basta guardare al regolamento in vista dei prossimi Mondiali. Il piazzamento nel ranking tra le prime 10 è fondamentale per la questione testa di serie per chi conquista i Mondiali vincendo il proprio girone di qualificazione. Quindi, per Gattuso la montagna da scalare sarà doppia: provare a raggiungere la cima prima della Norvegia che vorrebbe dire anche evitare la 4a fascia mondiale. Altrimenti, il destino è già delineato: ammesso che l'Italia si qualifichi via Playoff a quel punto nessuno potrebbe toglierle comunque un piazzamento diretto in quarta fascia, con tutti i pericoli e gli ostacoli annessi alla possibilità di proseguire nella kermesse iridata 2026.