La Nazionale a Gattuso, Buffon conferma: "Migliore scelta possibile, Italia ora basta figuracce" Gigi Buffon conferma che Gennaro Gattuso sarà il prossimo ct dell'Italia. Queste le parole del capodelegazione azzurro.

A cura di Marco Beltrami

Gigi Buffon capo-delegazione della Nazionale italiana ha di fatto confermato Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico azzurro. Al termine del confronto vinto dall'Under 21 contro la Slovacchia agli Europei di categoria, l'ex portiere della Juventus ha spiegato i motivi per cui si è scelto di puntare sul suo ex compagno campione del mondo per la panchina, come successore di Spalletti.

Buffon conferma Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale

Intervenuto ai microfoni della Rai, Gigi Buffon non poteva non essere stuzzicato sull'ormai imminente accordo con Gattuso come nuovo selezionatore dell'Italia: "Aspettiamo Gattuso? Abbiamo lavorato, stiamo lavorando e attendiamo ormai gli ultimi dettagli. Presidente, Federazione e me compreso abbiamo avuto giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo, e credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile".

Cosa dovrà fare Buffon da nuovo selezionatore dell'Italia

Ma da dove dovrà ripartire Gattuso? Pochi dubbi su quello che serve ora alla Nazionale travolta dalle critiche dopo la brutta sconfitta con la Norvegia, con un percorso di qualificazione ai Mondiali già in salita: "Si riparte da dove si è sempre ripartiti dopo i momenti bui, cercando di pungolare innanzitutto noi stessi su quello che dovrebbe essere il nostro ruolo e su quello che dovremmo esercitare sui ragazzi, sui giocatori, sugli allenatori e su chi è vicino alla squadra".

L'Italia di Gattuso dovrà evitare di fare brutte figure

Insomma a Gattuso tutti chiedono di inculcare nei giocatori quei valori che lui ha sempre portato avanti. Questo anche per evitare brutte figure, come le ultime: "Quello che realmente interessa è evitare di fare figure non da Italia. Il calcio si è livellato ed è difficile vincere contro chiunque, però tra il perdere e perdere in una certa maniera, si può evitare con piccoli accorgimenti".