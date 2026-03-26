Bonucci e Buffon in Nazionale con Gattuso, quali sono i loro ruoli nello staff dell’Italia

Gennaro Gattuso è il CT dell’Italia, ed è l’uomo che cercherà di portare la Nazionale nuovamente ai Mondiali. Bonucci fa parte del suo staff tecnico, mentre Buffon è il capo delegazione azzurro ed è materialmente l’uomo che ha scelto Gattuso.

L'Italia è chiamata a qualificarsi per i Mondiali 2026. Nessuno vuole guardarli per la terza volta di fila da spettatore. La Nazionale giocherà ancora una volta i playoff, la semifinale è in programma stasera con l'Irlanda del Nord. In caso di vittoria finale con Galles o Bosnia. Gattuso cerca il posto al sole e lo fa anche con l'ausilio di Buffon e Bonucci, che fanno parte del nucleo della Nazionale. Con la loro esperienza i due ex campioni della Juventus cercheranno di dare un aiuto morale ai calciatori. Sia Buffon che Bonucci non sono però solo dei simboli, perché entrambi hanno in realtà un ruolo importante.

Gattuso è stato scelto da Buffon

Gattuso da mesi sta pensando a come portare l'Italia al Mondiale. Adesso sta per arrivare il momento della verità. Il CT ha studiato per filo e per segno ogni situazione possibile e tutti gli avversari. L'ex centrocampista del Milan, campione del mondo 2006, è stato scelto personalmente da Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurro, e braccio destro per quanto riguarda la Nazionale del Presidente federale Gravina.

Lo stesso Buffon recentemente ha parlato della scelta del tecnico: "Sono stato decisivo, ma fino a un certo punto perché come dico sempre gli uomini al comando non mi sono mai piaciuti e con il presidente Gravina c'è stato un bel confronto. Rino era la persona giusta, è uno empatico, sa creare relazioni, cura il rapporto con i giocatori in modo autentico e immediato, sa far emergere il senso di appartenenza, sa crea un gruppo, cosa che ti aiuta a superare gli ostacoli".

Gennaro Gattuso in panchina con il vice Riccio, Buffon e Bonucci durante l’inno di Mameli.

Anche per questo motivo se le cose andranno molto male, l'ex portiere si dimetterà: "Sono sempre il primo a prendermi responsabilità. Esco di scena se serve trovare un capro espiatorio. Prendo e me ne vado a casa. Se l'Italia non va ai Mondiali mi dimetto".

Bonucci è parte dello staff di Gattuso

Buffon fa gruppo, parla con ogni calciatore ed ha una parola d'incoraggiamento per tutti. Lui sa come si fa, ha vinto titoli a profusione e stavolta vuole ‘solo' qualificarsi per il Mondiale. I tre amigos sono unitissimi, il terzo della compagnia è Leonardo Bonucci, che dopo aver lasciato il calcio aveva deciso di allenare, era finito subito nello staff dell'Italia Under 20 per poi essere promosso nella Nazionale maggiore una volta arrivato Gattuso.

Bonucci fa parte dello staff, non è il vice di Gattuso, perché è Riccio lo storico secondo, ma l'ex juventino è un fidatissimo collaboratore. Non si occupa solo della difesa, ma anche delle palle inattive. In occasione di una partita di qualificazione le telecamere lo hanno visto spesso al fianco del CT, con tanto di aurocolare, dare dritte o consigli al selezionatore. Gattuso, Buffon e Bonucci sono un tutt'uno e cercheranno anche con la loro esperienza, che non è relativa solo al campo di gioco, di dare all'Italia quello che le spetta e cioè un posto ai Mondiali 2026.