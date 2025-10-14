Calcio
Bonucci ombra di Gattuso in Italia-Israele con l’auricolare: quali sono stati i consigli al ct

L’ex difensore, oggi collaboratore tecnico di Gattuso, ha seguito la gara con l’auricolare collegato al match analyst, passando indicazioni preziose al ct durante Italia-Israele.
A cura di Marco Beltrami
Leonardo Bonucci molto attivo in panchina durante la partita vinta dall’Italia contro Israele. L’ex difensore collaboratore di Gattuso, ha dato man forte al commissario tecnico, intervenendo spesso e volentieri per suggerirgli indicazioni. Infatti l’ex centrale era in collegamento attraverso un auricolare con il match analyst che da una posizione privilegiata forniva dati in diretta sul match. Molto attivo Bonucci nella serata di Udine.

Bonucci in connessione con Gattuso, il messaggio all'allenatore

Ancora una volta l'ex calciatore ha mostrato di essere in simbiosi attraverso una connessione costante al suo capo allenatore. Il collaboratore si è avvicinato in più di un'occasione a Ringhio per fornirgli delle dritte. Una in particolare è stata mostrata dalle telecamere della RAI con Bonucci che ha sussurrato al ct dei movimenti consigliati per gli attaccanti. Gattuso non ha perso tempo per comunicare poi a Giovanni Di Lorenzo, il da farsi.

Il consiglio era questa volta non per i difensori, ma per gli attaccanti. In pratica Raspadori si sarebbe dovuto muovere più a ridosso di Retegui, giocando letteralmente per favorire il suo inserimento. Scatenato Bonucci, che ha poi partecipato anche attivamente alle azioni, incoraggiando i calciatori azzurri senza perdere occasioni per fornire consigli.

Il CT di Israele prima della partita con l'Italia: "Bisogna separare il calcio dal resto"

Bonucci e il lavoro con Mancini sulle palle inattive

In particolare fitto conciliabolo con Gianluca Mancini, con tanto di confronto su posizione e movimenti. E con grande soddisfazione poi è arrivata la ciliegina sulla torta del gol proprio del difensore, a conferma della bontà delle situazioni di gioco curate proprio da Bonucci in allenamento, ovvero i calci piazzati. E infatti l'autore della rete del 3-0 poi lo ha riconosciuto ai microfoni della Rai: "Con Leo le prepariamo bene , ci stiamo tanto e cerchiamo di mettere sul campo quello che fa lui e tutto lo staff".

Calcio
