Italia-Macedonia, cosa succede in caso di pareggio al 90′: supplementari e rigori, chi va in finale L’Italia a Palermo affronta la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff dei Mondiali Qatar 2022. La partita è secca e deve esserci per forza un vincitore stasera.

A cura di Alessio Morra

Questa sera l'Italia affronta la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali Qatar 2022 a Palermo, in un Renzo Barbera tutto esaurito. Gli azzurri devono vincere e, se lo faranno, martedì 29 marzo sfideranno in finale la vincente dell'altra semifinale tra Portogallo e Turchia. In ogni caso l'Italia giocherebbe la finalissima fuori casa. La formula dei playoff prevede una gara secca, quindi al termine di Italia-Macedonia dovrà esserci obbligatoriamente un vincitore. Ecco cosa succede in caso di pareggi al termine dei 90′ minuti.

Cosa succede se l’Italia pareggia contro la Macedonia ai playoff dei Mondiali

A differenza del 2017, quando l'Italia venne eliminata dalla Svezia, le partite dei playoff non si giocano sulla doppia sfida. Quindi niente andata e ritorno, ma sempre una partita secca. Ciò significa che in caso di parità al 90′ la partita proseguirà. Se Italia-Macedonia del Nord terminerà in parità al termine dei tempi regolamentari bisognerà disputare i tempi supplementari e in caso di perdurante parità si calceranno i rigori, un'ipotesi che fa paura, anche se dal dischetto l'Italia ha battuto Spagna e Inghilterra negli ultimi Europei.

Cosa serve all’Italia per qualificarsi ai Mondiali 2022

L'Italia vuole qualificarsi per Qatar 2022, ma per farlo deve vincere i playoff. La Nazionale di Mancini si è classificata sorprendentemente al secondo posto nel proprio raggruppamento, vinto dalla Svizzera. Ma ora quello è il passato, bisogna solo pensare a vincere e a volare ai Mondiali, già saltati quattro anni fa. L'Italia per accedervi deve innanzitutto prevalere contro la Macedonia del Nord e poi deve battere nella finale del Percorso ‘C' il Portogallo o la Turchia. E quella partita, soprattutto se sarà contro i portoghesi, sarà complicatissima. Ovviamente anche per la finale vale lo stesso regolamento. Dunque partita secca e in caso di parità al 90′, supplementari e con un'ulteriore parità si andrebbe direttamente ai rigori. In poche parole all'Italia servono due successi per giocare Qatar 2022. In caso di sconfitta contro la Macedonia del Nord l'Italia sarà fuori dal Mondiale