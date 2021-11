Italia ai playoff, con l’Irlanda del Nord finisce 0-0. La Svizzera va ai Mondiali 2022 L’Italia pareggia 0-0 con l’Irlanda del Nord e sarà costretta a giocare i playoff per i Mondiali 2022. La Svizzera batte 4-0 la Bulgaria vince il Gruppo C e va in Qatar.

A cura di Alessio Morra

L'Italia giocherà i playoff per i Mondiali 2022, li disputerà tra il 24 e il 29 marzo, tra una decina di giorni gli azzurri consoceranno i propri avversari. A Belfast la partita con l'Irlanda del Nord è terminata 0-0. L'Italia sale ‘solo' a 16 punti e viene superata dalla Svizzera, che festeggia il posto ai Mondiali battendo 3-0 la Bulgaria.

Mancini sceglie il tridente leggero, Insigne falso nove con Chiesa e Berardi ai fianchi, a centrocampo c'è Tonali, gli altri sono gli stessi che hanno sfidato la Svizzera. La squadra di Mancini fa la partita ma per una buona mezz'ora il possesso palla è sterile. Perché l'Italia fa girare il pallone ma non riesce mai a essere pericolosa. Il più attivo è Di Lorenzo, mentre è dal centrocampo che mancano i palloni per le tre punte. I padroni di casa si difendono bene e fanno capire perché nessuno ha fatto gol in queste Qualificazioni ai Mondiali agli irlandesi in casa. L'Italia non riesce ad allargare la difesa della squadra di Ian Baraclough, attorno la mezz'ora ci prova un paio di volte con Insigne e Chiesa, il tiro dello juventino è respinto da Peacock-Farrell, ma era fuorigioco. All'intervallo è 0-0, punteggio identico a Lucerna dove la Svizzera affronta la Bulgaria.

Nella ripresa l'Italia si ripresenta in campo con Cristante al posto dell'ammonito Tonali. Insigne ci prova ancora, tiro al lato. Ma mentre gli azzurri cercano il gol e l'Irlanda del Nord che lo sfiora con Saville che batte quasi a botta sicura, uno straordinario Donnarumma dice di no. Contemporaneamente segna Okafor, 1-0 Svizzera e per l'Italia si mette davvero male. Mancini è nervoso e le punte si scaldano. I campioni d'Europa continuano ad attaccare ma senza impegnare minimante Peacock-Farrell. La Svizzera si porta sul 2-0 e per l'Italia si fa sempre più dura. Mancini cambia modulo, manda in campo Belotti per Barella ed è 4-2-3-1. Arriva il temuto 3-0 degli svizzeri e per l'Italia l'Irlanda del Nord diventa una montagna da scalare altissima. Ma il VAR cancella il tris e il c.t. toglie pure Insigne e Jorginho, a cui subentrano Locatelli e Bernardeschi. Il 3-0 della Svizzera in un modo o nell'altro giunge. E gli ultimi minuti si giocano in una bolgia con l'Italia che sembra lontana anni luce da quella degli Europei e nel finale pur impegnandosi non riesce a essere mai pericolosa. L'Irlanda del Nord ha un'occasione d'oro al 90′, ma Bonucci salva sulla linea. E ora l'Italia dovrà disputare i playoff, e c'è lo spauracchio Cristiano Ronaldo.