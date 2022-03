Cosa succede se l’Italia perde contro la Macedonia nei playoff di qualificazione ai Mondiali L’Italia stasera affronta la Macedonia nei playoff di Qatar 2022. In caso di sconfitta le conseguenze saranno molte, e gli azzurri non giocherebbero i Mondiali.

A cura di Alessio Morra

Questa sera allo Stadio Barbera di Palermo torna in campo l'Italia. La Nazionale di Roberto Mancini affronterà la Macedonia del Nord nella semifinale playoff dei Mondiali 2022. Gli azzurri devono vincere, se ci riusciranno si qualificheranno per la finale del percorso ‘C' che si disputerà martedì 29 marzo, contro il Portogallo o la Turchia. Una situazione difficile per l'Italia che potrebbe rischiare di non partecipare ai Mondiali per la seconda volta consecutiva.

Nella partita di stasera l'Italia è abbastanza favorita contro la Macedonia del Nord, squadra che comunque è in crescita. La scorsa estate ha disputato per la prima volta una grande manifestazione, gli Europei, ed ha conquistato un posto ai playoff giungendo al secondo posto del proprio raggruppamento, alle spalle della Germania ma davanti a Islanda e Romania. I bookmakers danno agli azzurri la quasi certezza di passare alla finale, ma nel calcio, anzi nello sport, nulla è scontato e anche il c.t. Mancini alla vigilia ha ammonito tutti dicendo che la Macedonia non è un avversario da sottovalutare.

Cosa succederebbe se l'Italia perdesse oggi a Palermo? Beh, innanzitutto l'Italia non prenderebbe parte ai Mondiali. E, sportivamente parlando, sarebbe un disastro. Dopo il successo degli Europei sembrava tutto in discesa e invece l'incubo del playoff perso con la Svezia è tornato a galla. Perdendo con la Macedonia del Nord, l'Italia sarebbe fuori da Qatar 2022. Un'esclusione senza appello.

L'Italia salterebbe così il quarto Mondiale della sua storia, il secondo consecutivo, e rimarrebbe fuori dalla competizione più importante. Quando tra novembre e dicembre tutto il mondo del calcio si fermerà per i Mondiali noi staremmo a guardare. Lo smacco sarebbe enorme. Ma anche se ci sarà l'eliminazione il campionato di Serie A naturalmente sarà fermo dal 14 novembre per almeno un mese e mezzo.

La Serie A, al di là della qualificazione, sta cercando di organizzare per il periodo dei Mondiali un torneo negli Stati Uniti con tutte le squadre del campionato, naturalmente prive dei calciatori convocati per Qatar 2022 – un torneo con una fase a gironi, poi quarti, semifinali e finale. La Serie A dovrebbe trasferirsi negli Stati Uniti anche per far crescere il brand. Ma questo sarebbe comunque un palliativo se l'Italia non ci sarà ai Mondiali.

In caso di mancata qualificazione a Qatar 2022, l'Italia perderebbe anche posizioni nel Ranking FIFA, non solo per l'eventuale ko con la Macedonia del Nord, ma anche per la mancata partecipazione, e ciò sarebbe negativo per le future grandi manifestazioni.