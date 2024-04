Un’autorete salva la Juve contro il Cagliari: i bianconeri raddrizzano un primo tempo disastroso

video suggerito

La Juventus si salva soltanto all'ultimo secondo grazie all'autogol di Dossena: all'88' il giocatore del Cagliari rovina la festa alla sua squadra regalando agli avversari il pareggio per 2-2, un risultato che sorprendentemente va strettissimo ai sardi, protagonisti di un primo tempo eccellente.

È un primo tempo disastroso per la Juventus, travolta dall'energia del Cagliari che fin da subito imposta la partita. Shomurodov guida la squadra nelle sue folate offensive che tagliano in due la difesa avversaria e per ben due volte nella prima mezz'ora arriva a un soffio dal gol del vantaggio. I sardi hanno l'occasione per sbloccare il risultato poco più tardi, esattamente al 26′.

Dopo aver creato tante azioni pericolose la squadra di Ranieri ci prova sugli sviluppi di un corner e Bremer cerca di bloccare il pallone toccandolo con un braccio. L'arbitro rivede tutto al VAR e assegna un calcio di rigore al Cagliari: dal dischetto si presenta Gaetano che al 30′ con una calma glaciale spiazza Szczesny e segna il suo quinto gol in questo campionato, confermando l'ottimo rendimento da quando ha cambiato maglia.

Il disastro della difesa bianconera continua poco più tardi, quando al 35′ il Cagliari conquista il suo secondo calcio di rigore, questa volta per un errore di Szczesny che stende in area Shomurodov diretto verso la porta. Questa volta il pallone finisce tra le mani di Yerri Mina che dagli unici metri spiazza il portiere proprio come il suo compagno di squadra. Lo svantaggio di 2-0 è una vera doccia fredda per la Juve che non si aspettava di incontrare così tante difficoltà alla Domus Arena.

Anche nel secondo tempo sono i sardi a dettare i ritmi di gioco, ma la Juventus riesce a proporsi di più in avanti. Al 61′ la squadra di Allegri riesce ad accorciare le distanze con un calcio di punizione di Vlahovic che si infila direttamente in porta, complice qualche distrazione della barriera del Cagliari.

L'attaccante bianconero si sveglia nel finale di partita e la Juve raccoglie le ultime forze per l'assalto alla ricerca del pareggio, ma l'assist perfetto arriva proprio dai sardi: all'88' Yildiz mette in mezzo un traversone, Dossena cerca di allontanare il pallone ma sfortunatamente inganna Scuffet e lo butta nella sua stessa porta.

Il suo intervento fa mettere le mani nei capelli ai tifosi del Cagliari ma regala un grandissimo sorriso alla Vecchia Signora che raddrizza la partita e si porta a casa un punto che sembrava ormai perso, un passo in avanti per blindare il terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Milan.