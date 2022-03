Chiellini ci mette la faccia nel momento più buio: “Siamo distrutti, c’è un grande vuoto” Dopo la clamorosa eliminazione subita dalla Macedonia, capitan Chiellini dice che l’Italia deve ripartire da Mancini: “Siamo distrutti, spero che Mancini resti”.

A cura di Alessio Morra

L'Italia è fuori dai Mondiali, per la seconda volta consecutiva gli Azzurri non disputeranno la competizione più importante.La Macedonia a Palermo ha vinto 1-0, Trajowski ha beffato Donnarumma realizzando un gol storico per i macedoni e purtroppo indimenticabile per l'Italia, che ora si lecca le ferite. Da vero capitano è stato Giorgio Chiellini il primo a presentarsi ai microfoni della Rai. Il difensore della Juventus non ha fatto nulla per mascherare il suo enorme dispiacere: "C'è grande delusione, perché anche oggi abbiamo fatto una buona partita. C'è mancato segnare".

Poi il livornese ha respinto le accuse di presunzione dell'Italia, ma ha ammesso che la squadra nel post Europei ha commesso una serie di errori importanti, e quegli errori li ha pagati a caro prezzo: "Non siamo stati presuntuosi, ci è mancato qualcosa, sicuramente abbiamo fatto degli errori da settembre in poi e gli errori li abbiamo pagati. Siamo delusi, siamo affranti, siamo distrutti".

Chiellini commentando l'eliminazione ha poi detto che l'Italia deve ripartire da Mancini, il c.t. che lo scorso luglio ha vinto i Campionati Europei e che ora dopo questo ko viene messo in discussione: "Ora dobbiamo ripartire, ma è difficile commentare a caldo. Rimarrà un grande vuoto. Spero che il mister resti, è una persona imprenscindibile per questa Nazionale, dobbiamo tornare in vetta e dobbiamo tornare agli Europei".

Capitan Chiellini ha voluto glissare sul suo futuro in azzurro, ma è probabile che al termine della stagione il capitano della Nazionale passi il testimone e ceda la fascia a Bonucci: "Non è questo il momento per parlare del mio futuro".