Chiellini fischiato dagli inglesi mentre riconsegna il trofeo degli Europei: la sua reazione è epica In occasione di Spagna-Inghilterra, finale degli Europei, Giorgio Chiellini ha portato sul campo il trofeo vinto dall'Italia nel 2021. L'accoglienza del pubblico inglese è stata piccata.

A cura di Marco Beltrami

Giorgio Chiellini protagonista in occasione della finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra È stato infatti proprio l'ex capitano della Nazionale campione d'Europa nel 2021 a portare in campo il trofeo pronto a cambiare padrone. I tifosi inglesi non hanno dimenticato quanto accaduto nella scorsa edizione del torneo continentale e hanno riservato a Chiellini, un ‘accoglienza speciale.

I tifosi dell'Inghilterra fischiano Chiellini all'ingresso col trofeo, lui reagisce col sorriso

Fischi a non finire per l'ex centrale della Juventus al momento in cui ha sollevato il trofeo degli Europei, ostentandolo ai presenti sugli spalti. Quando Chiellini si è accorto dei fischi rumorosi provenienti dai sostenitori dell'Inghilterra, si è messo a ridere. Un sorriso ostentato praticamente verso tutti i settori dell'impianto e a favore di telecamere. E prima di congedarsi dalla coppa, ecco il bacio alla stessa per salutarla come se fosse una vecchia amica. Una risposta ironica per l'ex baluardo difensivo dell'Italia di Mancini che nella finale di Euro 2021, superò proprio la nazionale dei 3 leoni.

Perché i tifosi dell'Inghilterra ce l'hanno ancora con Chiellini

Quella sconfitta ai calci di rigore, tra l'altro in casa, non è stata ancora digerita dagli inglesi. Una delusione troppo forte che i sostenitori della squadra di Southgate vogliono buttarsi alle spalle. Chiellini fu uno dei grandi protagonisti di quella spedizione azzurra, e proprio contro Kane e compagni sfoderò in coppia col gemello Bonucci una prova di altissimo livello. Quella difesa fu proprio uno dei punti di forza dell'Italia campione d'Europa.

In un'intervista concessa proprio alla vigilia del match, Chiellini non ha nascosto un pizzico di dispiacere per il doversi separare dal trofeo: "Un po' di dispiacere c'è a ridare indietro la coppa. Il mio sogno era quello di consegnarlo all'Italia – ha dichiarato a Sky – Purtroppo la meritano molto più di noi. Mi piacerebbe essere in campo, chiunque lo vorrebbe. Vedere l'entusiasmo del pubblico inglese mi dà un brivido positivo". Insomma, nessun dramma.