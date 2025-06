Beckham incredulo mentre vede Fognini far impazzire Alcaraz a Wimbledon: la sua reazione è virale

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Fabio Fognini ha fatto schizzare in piedi tutti gli spettatori presenti sugli spalti del Centre Court. Meravigliosa la prestazione del tennista italiano al cospetto del campione in carica Carlos Alcaraz. A 38 anni suonati, l'azzurro ha mostrato il suo tennis migliore, e quel "braccio" che gli ha permesso di togliersi tante soddisfazioni al cospetto anche di giganti. Un punto in particolare sembra destinato a rientrare tra quelli più belli di tutto il torneo.

Punto eccezionale di Fognini contro Alcaraz, tutti in piedi a Wimbledon

Questo perché in un singolo punto si sono viste praticamente tutte le migliori qualità di Fabio Fognini, capace di mettere alle corde l’avversario. Sul servizio del numero due del mondo, l’azzurro ha subito risposto benissimo dando il là a uno scambio molto intenso. Alla fine, il primo a tentare una variazione è stato proprio il giocatore italiano, che ha preso la rete.

Applausi di Alcaraz a Fognini

Alcaraz è riuscito a salvarsi con un recupero eccezionale e ha alzato un pallonetto con il contagiri. Grande recupero di Fognini con uno smash da fondo chirurgico che ha costretto Alcaraz a un nuovo miracolo. Qui però non c'è stato nulla da fare, perché Fabio con un altro ricamo ha chiuso il discorso. Applausi anche da parte di Carlitos, che ancora una volta nella sfida ha riservato complimenti al suo avversario.

La reazione di Beckham allo strepitoso punto di Fognini

Il pubblico, a più riprese, si è lasciato andare a vere e proprie ovazioni, fino all'esplosione finale per Fognini. Le telecamere hanno mostrato anche la reazione dei vip presenti in tribuna d'onore. Tra questi anche la grande gloria David Beckham, presenza fissa a Wimbledon. L'ex calciatore inglese, attuale proprietario dell'Inter Miami, non ha nascosto lo stupore per quanto accaduto in campo e ha sfoderato un'espressione particolare, che è subito diventata virale. Un riconoscimento perfetto per lo spettacolo di questa sfida.