Wimbledon 2025, programma di oggi in diretta: in campo Fognini-Alcaraz, poi Berrettini e Paolini, orari TV e dove vederli

Il terzo Slam della stagione prende ufficialmente il via lunedì 30 giugno: Wimbledon 2025 si disputa sui campi in erba dell’All England Club fino a domenica 13 luglio. A guidare il tabellone maschile è Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e finalista all’ultimo Roland Garros. Per il tennista azzurro esordio fissato per martedì 1 luglio contro Luca Nardi, in un primo turno tutto italiano. Dall’altra parte del draw c’è Carlos Alcaraz, con cui Sinner potrebbe ritrovarsi solo in un’eventuale finale, in una rivincita del match di Parigi.

Nel cammino teorico dell’altoatesino, gli ottavi sarebbero contro Tommy Paul, i quarti con uno tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton, mentre la semifinale potrebbe opporlo a Novak Djokovic o Jack Draper, anch’essi nella sua metà di tabellone. Una strada impegnativa ma coerente con la leadership nel ranking mondiale.

Nel settore femminile, Jasmine Paolini, finalista lo scorso anno e ora testa di serie numero 4, è stata sorteggiata nella parte alta, la stessa di Aryna Sabalenka, numero uno WTA. Il debutto della toscana sarà contro Anastasija Sevastova, ex top-20 in rientro nel circuito. In caso di percorso regolare, Paolini potrebbe trovare Amanda Anisimova agli ottavi, la cinese Zheng nei quarti e proprio Sabalenka in semifinale.

I possibili ottavi di finale

Nel tabellone maschile, gli incroci teorici degli ottavi sono:

Sinner-Paul

Shelton-Musetti

Draper-Mensik

Djokovic-De Minaur

Zverev-Cerundolo

Fritz-Medvedev

Tiafoe-Rune

Alcaraz-Rublev

Nel singolare femminile, gli accoppiamenti attesi sono:

Sabalenka-Svitolina

Badosa-Keys

Paolini-Anisimova

Shnaider-Zheng

Pegula-Muchova

Andreeva-Navarro

Swiatek-Rybakina

Gauff-Kasatkina

I tabelloni ufficiali, maschile e femminile, sono consultabili in formato PDF sul sito ufficiale di Wimbledon.

Le date del calendario di Wimbledon 2025

L’organizzazione ha confermato il nuovo assetto che prevede incontri anche nella prima domenica, abolendo la tradizionale pausa. La programmazione sarà dunque continua, con partite garantite anche sul Centre Court grazie alla copertura mobile.

Calendario completo:

30 giugno – 1 luglio: primo turno

2 – 3 luglio: secondo turno

4 – 5 luglio: terzo turno

6 – 7 luglio: ottavi di finale

8 luglio: quarti femminili

9 luglio: quarti maschili

10 luglio: semifinali femminili

11 luglio: semifinali maschili

12 luglio: finale femminile

13 luglio: finale maschile

Il torneo si preannuncia avvincente, con i migliori giocatori del mondo pronti a sfidarsi sull'erba più celebre del tennis mondiale. Riflettori puntati su Sinner e Paolini, protagonisti attesi in una delle edizioni più equilibrate degli ultimi anni.