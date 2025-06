Kevin Durant scopre di essere stato scambiato dai Phoenix Suns mentre è sul palco: reazione surreale

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Questa è la NBA, lo sanno i tifosi e lo sanno soprattutto i diretti interessati, ovvero i giocatori, che possono essere ceduti (più correttamente scambiati sul mercato), senza non solo il loro consenso ma anche che siano stati avvisati circa una trattativa in corso. Può dunque capitare che anche stella di prima grandezza come Kevin Durant – tuttora uno degli attaccanti più forti del campionato professionistico nordamericano, a dispetto dei 36 anni – sia del tutto ignaro di essere stato appena scambiato dal proprio club e soprattutto non sappia quale sia la sua nuova squadra: se gli piace, può manifestarlo acclaratamente, se non gli piace… deve comunque abbozzare e farsela piacere.

Kevin Durant apprende dai tifosi di essere stato ceduto dai Phoenix Suns agli Houston Rockets

Durant – chiacchierato da settimane per uno scambio, con varie ipotesi sul tavolo – ha saputo di essere stato spedito agli Houston Rockets (mentre i Suns hanno ricevuto Jalen Green, Dillon Brooks e alcune scelte nei prossimi draft) durante la sua partecipazione al Fanatics Fest in corso di svolgimento a New York. La sua reazione è stata davvero surreale: nessun dubbio che non sapesse ancora nulla.

Kevin stava intervenendo nel panel "Global Game Changers" dell'evento, quando all'improvviso dal pubblico si sono levate voci dei tifosi che lo avvisavano di essere stato appena ceduto ai Rockets. Durant e la moderatrice sono apparsi sorpresi, mentre il due volte campione NBA chiedeva al pubblico di ripetere quello che avevano detto, prima di capire finalmente cosa fosse successo. La moderatrice ha poi chiesto a Durant cosa ne pensasse del suo approdo a Houston, ma dall'altra parte i pensieri erano ancora confusi: "Vedremo, vedremo", ha risposto con un sorriso la seconda scelta assoluta del Draft 2007.

Durant contento di andare a giocare a Houston: "Non vedo l'ora"

Sceso dal palco, poi Durant si è un po' sciolto: "Le ultime due settimane sono state pazzesche, ma sono contento che sia finita. Avevo un'idea, ma non sapevo esattamente quando si sarebbe concretizzata – ha detto a proposito della notizia dello scambio – Sono contento che l'abbiamo fatto sul palco".

Kevin ha aggiunto di essere molto soddisfatto dello scambio, lasciando intendere che Houston era una delle sue destinazioni preferite e che aveva avuto un ruolo nell'operazione: "Quando le persone possono mettere a repentaglio la tua carriera e scegliere cosa vogliono farne è una sensazione snervante, ma poter in un certo senso dettare cosa vuoi fare e far parte di una squadra che ti valorizza, non vedo l'ora".