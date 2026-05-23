Borra perde la testa e prende a pugni Landi durante i playout di basket: 11 punti di sutura

Brutto episodio di violenza durante gara 3 dei playout di serie A2 maschile tra Roseto e Ruvo di Puglia. Jacopo Borra, centro di Ruvo, perde la testa e prende a pugni in faccia Aristide Landi.

Caos in gara 3 dei playout di serie A2 maschile tra Roseto e Ruvo di Puglia. Durante la partita, dopo un rimbalzo conteso, Jacopo Borra, centro di Ruvo, perde la testa e prende a pugni in faccia Aristide Landi. Quest'ultimo resta a terra e subisce i colpi da Borra il quale viene immediatamente allontanato da tutti gli altri giocatori in campo costretti a intervenire cercando di calmarlo. Borra chiaramente viene espulso insieme a Aleksa Nikolic (Ruvo), Angelo Del Chiaro e Danilo Petrovic (Roseto) che erano entrati in campo dalla panchina.

Un episodio di violenza non giustificabile. Landi è poi rientrato in campo con un vistosa fasciatura mentre la partita in campo è poi ripresa. Roseto, che era sotto 2-0 nella serie, ha poi vinto la partita 100-84. La salvezza si gioca al meglio delle cinque gare. Nel frattempo Landi attraverso il proprio account Instagram ha pubblicato una story in cui mostra le condizioni del suo volto e gli 11 punti di sutura che gli sono stati applicati: "11 punti..ci vediamo domani". Questo ha scritto alludendo al fatto che nonostante tutto sarebbe sceso in campo nella gara di domani.

Per Borra invece è arrivato chiaramente un duro provvedimento di ben 3 giornate di squalifica. Questa la nota ufficiale del Giudice Sportivo sull'episodio: "In seguito a contatto di gioco colpiva in modo plateale e ripetutamente con dei pugni in viso il giocatore della squadra avversaria Aristide Landi mentre questo si trovava a terra, colpendolo con violenza e procurandogli ferite lacero-contuse al volto".

Il volto di Aristide Landi.

La società pugliese si è scusata con un comunicato condannando il gesto del suo tesserato: "La società desidera scusarsi con il pubblico presente al PalaMaggetti, in particolare con i tanti bambini sugli spalti, e con l’atleta Aristide Landi per quanto verificatosi". Adesso appuntamento a domenica per gara-2 con i ruvesi che avranno un altro match point da sfruttare per raggiungere la salvezza.