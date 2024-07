video suggerito

Mbappé distrutto dai tifosi per quello che ha fatto nell’intervallo di Spagna-Francia: “Imbarazzante” Kylian Mbappé è il capro espiatorio dell’eliminazione della Francia dagli Europei: il nuovo attaccante del Real Madrid è stato fatto a pezzi anche per quello che ha fatto tra primo e secondo tempo: “Ma davvero lo ha fatto? È imbarazzante”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E quando le cose vanno male, le responsabilità non onorate diventano accuse feroci. Kylian Mbappé è uno dei migliori calciatori al mondo, la Francia si aspettava che lui facesse la differenza in questi Europei, ed invece la prestazione complessiva del 25enne attaccante parigino è stata molto deludente, condizionata anche dalla frattura al naso rimediata nella prima partita, che lo ha costretto a giocare il resto del torneo con una mascherina che ne limitava parecchio la visuale. Anche nella semifinale persa contro la Spagna, Mbappé è stato un fantasma, con un gesto che agli occhi dei tifosi è stato un'aggravante: aver scambiato la maglia con un avversario nell'intervallo.

L'Equipe dà 3 a Mbappé in Spagna-Francia

Il nuovo giocatore del Real Madrid oggi è stato stangato senza pietà dalla stampa francese: L'Equipe gli ha appioppato un 3, che non ha bisogno di ulteriori argomentazioni. Agli atti della sua presenza in Germania resta dunque un solo gol segnato su rigore e per il resto un'assenza tecnica che è stata tacciata essere anche di spirito: non l'atteggiamento richiesto a un leader.

Lo scambio della maglia con Yamal: i tifosi non possono crederci

Le immagini relative al rientro negli spogliatoi di Mbappé vengono portate ad esempio di tutto questo: dopo un primo tempo pessimo, personale e di squadra, l'attaccante della Francia ha pensato bene di scambiare la maglia con un giocatore spagnolo, piuttosto che di fiondarsi nel ventre dell'Allianz Arena di Monaco per suonare la carica ai suoi compagni in vista dell'arrembaggio che i tifosi si attendevano al ritorno in campo. Un riscatto di cui poi non si è visto nulla.

Leggi anche Come ha fatto la Francia con Mbappé ad arrivare ai quarti degli Europei senza mai segnare su azione

A quanto pare, l'avversario con cui Mbappé ha scambiato la maglia è stato Lamine Yamal, che nel primo tempo aveva realizzato il bellissimo gol del momentaneo pareggio spagnolo. Un cimelio dunque importante, anche alla luce della futura carriera del giovanissimo calciatore del Barcellona. Una motivazione che non ha salvato il capitano francese dal massacro social quando sono spuntate le immagini in questione: "Ma davvero già è allo scambio delle maglie? È imbarazzante", è stato uno dei commenti più gettonati.