Modric faccia a faccia con Mbappé durante Croazia-Francia: gli ruba la palla e poi gli urla di tutto Kylian Mbappé e Luka Modric faccia a faccia nel finale di Croazia-Francia di Nations League. Il centrocampista croato corre per rimproverare il suo compagno di squadra al Real ma poi i due si abbracciano e sorridono.

A cura di Fabrizio Rinelli

Da veri capitani di Croazia e Francia sia Luka Modric che Kylian Mbappé si sono abbracciati con un sorriso stampato sul volto prima di dare il via alla sfida di Nations League. I due compagni di squadra e stelle del Real Madrid si sono ritrovati contro in una partita internazionale con le rispettive compagini. I biancorossi vincono incredibilmente col punteggio di 2-0 rendendo ancora più chiara la crisi di questa Francia che sperava proprio di ritrovare i gol grazie al rientro della sua stella, quel Mbappé che sta facendo gol a raffica in Spagna.

E invece i croati si sono dimostrati ancora una volta a dir poco temibili mettendo alle corde i transalpini. Sul punteggio ormai acquisito di 2-0 però, un episodio in particolare ha catturato l'attenzione dei tifosi. Mbappé tenta un'incursione in velocità dentro l'area di rigore della Croazia. Nessuno riesce a fermare l'attaccante anche per paura di toccarlo e provocare un rigore. E così è proprio Modric con coraggio a mettere un piede riuscendo a toccare solo il pallone che finisce in angolo. Mbappé cade dopo l'intervento del centrocampista che poi va faccia a faccia.

Modric corre verso il suo compagno di squadra al Real e gli urla di tutto contro. Si tratta di un rimprovero, ma anche di un consiglio da parte di un giocatore di grande esperienza e soprattutto di enorme spessore. Il croato, che aveva toccato la palla con la punta senza sfiorare Mbappé, gli ha fatto intendere che forse non era il caso di fare il furbo cadendo in area di rigore, di non provarci nemmeno invitandolo a rialzarsi. Mbappé resta inizialmente spiazzato dalla reazione di Modric ma poi sorride così come fa poco dopo lo stesso capitano della Croazia.

La reazione di Modric e poi gli abbracci e i sorrisi con Mbappé

Dopo quell'azione, i due giocatori del Real Madrid si sono abbracciati, dimostrando la grande amicizia che li unisce. La giocata in questione era un chiaro esempio di come si sia svolta la partita in termini generali. Modric ha offerto una prestazione straordinaria nella vittoria casalinga della Croazia mentre Mbappé, nonostante qualche occasione, non è riuscito a soddisfare le aspettative dei francesi che puntavano molto sui suoi gol e sulle sue straordinarie accelerazioni. I due si incontreranno di nuovo anche nel quartier generale del Real.