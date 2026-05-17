Spalletti a Gudmundsson dopo Juve-Fiorentina: “Non toccarmi”. Poi spiega: “Ha sbagliato persona”

Dopo Juventus-Fiorentina Luciano Spalletti si è innervosito e non poco con Gudmundsson per qualcosa accaduto durante la partite. In conferenza poi ha spiegato quanto accaduto.

Luciano Spalletti molto nervoso dopo Fiorentina-Juventus. Le telecamere hanno immortalato un momento di tensione con Gudmundsson. L'attaccante della formazione viola dopo un conciliabolo ravvicinato ha messo la mano sulla spalla del tecnico bianconero che non ha gradito, reagendo in modo duro. La ricostruzione del tutto è arrivata in sala stampa, con il mister che ha spiegato i motivi del battibecco.

Cosa è successo tra Spalletti e Gudmundsson dopo Juventus-Fiorentina

Luciano Spalletti scurissimo in volto stava per lasciare il campo, accompagnato dai fischi dello stadio per il risultato negativo della Juventus contro la Fiorentina. Il tecnico toscano si è incrociato con Gudmundsson e si è innescato un corto circuito. Dopo un confronto tutt'altro che tranquillo, il centravanti viola ha cercato probabilmente di chiarirsi con Spalletti anche attraverso un contatto fisico, ottenendo però l'effetto contrario. Spalletti ha indicato la mano dell'islandese come a dire "cosa stai facendo", e lo ha invitato indirettamente a toglierla.

La reazione piccata di Spalletti al tocco di Gudmundsson

La ricostruzione di Spalletti dopo la partita

È arrivato Vanoli che subito ha preso il suo giocatore e l'ha trascinato via riportandolo negli spogliatoi. Un momento non certo piacevole che è stato poi ricostruito dall'allenatore della Juventus in conferenza stampa.

A quanto pare Spalletti non ha gradito una situazione di campo avvenuta durante la partita. In parole povere l'attaccante avrebbe cercato di rallentare la manovra della formazione di casa con un gesto anti-sportivo. Luciano se n'è accorto e subito si è vendicato a fine match. Questa la sua spiegazione: "Gudmundsson? Lui ha preso da una palla fuori e l’ha ributtata in campo per interrompere il gioco. Lo ha fatto in maniera anti-sportiva. Poi mi è venuto a salutare e gli ho detto di non toccarmi. Ha fatto una cosa anti-sportiva". Sicuramente il clima pesante a Torino, con la contestazione per tutta la Juve non ha certamente aiutato uno Spalletti molto nervoso. Chissà se ci sarà modo di chiarirsi in futuro. Difficile.