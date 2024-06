video suggerito

Bonucci acclamato durante Italia-Svizzera in un lido di Monopoli: "Tu e Chiellini ci mancate" Bonucci ha assistito alla disfatta dell'Italia in un lido di Monopoli, circondato dei tifosi che gli ricordavano i tempi migliori: "Senza di voi siamo finiti nei guai"

A cura di Ada Cotugno

Dalla vittoria di Wembley alla disfatta di Berlino, Leonardo Bonucci ha assistito da spettatore alla sconfitta dell'Italia che ha abbandonato gli Europei 2024 agli ottavi di finale. Il difensore era impotente davanti al disastro degli Azzurri che non sono riusciti a difendere il titolo che lui e i suoi compagni di squadra avevano conquistato a Londra nel 2021: l'ex giocatore infatti ha guardato la partita al mare, in un lido di Monopoli, circondato da altri bagnanti che avrebbero preferito vederlo in campo.

I tifosi rimpiangono Bonucci in difesa

La presenza dell'ex giocatore in spiaggia, proprio durante una partita disastrosa dell'Italia, ha portato i tifosi ad abbandonarsi ai ricordi di tre anni fa. Sono lontani i momenti in cui gli Azzurri di Roberto Mancini si facevano strada contro le grandi d'Europa fino ad arrivare alla finale di Wembley vinta contro l'Inghilterra grazie anche alla sua difesa di ferro.

Bonucci e Chiellini erano stati pilastri incrollabili di quella squadra e il primo aveva segnato anche il gol del pareggio contro gli inglesi che aveva ridato vita alla Nazionale. Per questo, mentre Spalletti capitolava contro la Svizzera, i tifosi presenti al mare con l'ex difensore gli ricordavano i tempi migliori. Come riporta il Corriere della Sera in tanti sono accorsi da lui per commentare la partita e fargli i complimenti per la sua carriera.

Mentre Bonucci si affacciava nella zona in cui era allestito lo schermo per seguire l'Italia, tanti tifosi lo hanno circondato dicendogli tutti la stessa cosa: "Ci volevi tu in difesa, Leonardo, ci volevi tu. Senza te e Chiellini siamo finiti nei guai". Il malcontento degli appassionati era evidente: nessuno era contento del cambio generazionale vissuto dagli Azzurri in difesa ed erano certi che con i due ex Juve la situazione sarebbe stata completamente differente.