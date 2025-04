Cosa farà l’arbitro di Inter-Milan in Coppa Italia in caso di decisione del VAR: una novità storica

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Inter e Milan si affronteranno stasera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Allo Stadio di San Siro si disputerà la quinta stracittadina stagionale, che ha un peso importante per entrambe le squadre. Il Milan con la coppa prova a salvare una stagione negativissima, l'Inter vuole continuare a inseguire il sogno del triplete. In questo derby può accadere qualcosa di storico. Perché se l'arbitro dell'incontro, Daniele Doveri, farà ricorso al VAR dovrà spiegare la sua decisione agli spettatori, in campo e in TV.

L'arbitro di Inter-Milan potrà spiegare le sue decisioni

Poteva succedere già nella gara di andata, ma non è accaduto. Non venne utilizzato il VAR e l'arbitro di Milan-Inter 1-1 non fece ascoltare la sua voce a tifosi e spettatori. Se invece il direttore di gara nativo di Volterra, uno dei più esperti in circolazione, dovrà motivare una delle sue decisioni, tramite un audio, farà ascoltare la sua voce e soprattutto le motivazioni di quella scelta a chi seguirà la partita allo Stadio San Siro e anche in televisione.

L'apertura degli arbitri: "Maggiore trasparenza"

La Lega poche settimane fa aveva annunciato che a partire dalle semifinali di Coppa Italia gli arbitri avrebbero spiegato le decisioni VAR ai tifosi. E lo faranno grazie alla diffusione del segnale audio dell'arbitro all'interno degli stadi e in televisione. Potranno farlo, però, solo limitandosi a spiegare le decisioni prese in prima persona. Il presidente dell'Aia Zappi aveva spiegato il perché: "Questa è un'apertura alla trasparenza. Vogliamo mettere a disposizione di tutti il nostro sistema tecnologico ed essere il più chiari possibili".

La novità anche in Inter-Milan di Coppa Italia

La Lega Serie A con un comunicato spiegò in modo più che esaustivo la novità attraverso i propri canali ufficiali: "In occasione delle Semifinali e della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-25, in seguito alla recente decisione assunta dall'Ifab durante il 139° Annual General Meeting, e in accordo con Figc e Aia, la Lega Serie A darà il via alla fase di sperimentazione della diffusione del Segnale Audio dell'Arbitro all'interno degli stadi e in televisione, con specifica limitazione alla spiegazione delle sole decisioni prese dal direttore di gara dopo l'intervento del Var per ‘On-Field-Review' (Ofr)). Attraverso l`implementazione di una specifica soluzione tecnologica, sviluppata dal partner Hawk-Eye, che si aggiunge all'attuale set-up della comunicazione arbitrale, in occasione dell'Ofr i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione della decisione direttamente dalla voce dell'Ufficiale di Gara".