I convocati dell’Italia per i playoff dei Mondiali: con la Macedonia Joao Pedro c’è, Balotelli no Sono 33 i calciatori inseriti nella lista dei convocati della Nazionale. Roberto Mancini li ha scelti in vista delle partite dei playoff dell’Italia valide per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Giovedì 24 marzo la prima partita contro la Macedonia del Nord, in caso di vittoria martedì 29 marzo c’è la sfida decisiva contro Portogallo o Turchia.

Joao Pedro, attaccante del Cagliari convocato da Mancini in Nazionale. Il ct lo ha preferito a Mario Balotelli.

Sì a Joao Pedro del Cagliari, no a Mario Balotelli. Nella lista dei 33 calciatori convocati della Nazionale di Roberto Mancini non ci sono sorprese rispetto alle attese della vigilia e alla possibilità che l'ex attaccante di Inter, Milan, Manchester City e Liverpool tornasse ufficialmente in Azzurro in previsione dei playoff per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Giovedì 24 marzo è la data in calendario per la sfida contro la Macedonia del Nord al "Barbera" di Palermo, in caso di vittoria cinque giorni dopo (martedì 29 marzo, a Oporto oppure a Konya) l'Italia avrà di fronte a sé un ultimo ostacolo da superare per accedere alla Coppa: una tra Portogallo e Turchia, protagoniste dell'altra semifinale del girone.

Una novità c'è, la si può notare scorrendo il novero dei difensori: tra di loro c'è anche Luiz Felipe della Lazio. Sia il centrale biancoceleste, sia la punta dei sardi sono alla prima chiamata in Nazionale dopo essere stati selezionati a fine gennaio nello stage di Coverciano. Tre i calciatori che indosseranno di nuovo la maglia dell'Italia: si tratta di Matteo Politano del Napoli (protagonista con la squadra di Spalletti di un ottimo campionato), sceso in campo per l'ultima volta nell'amichevole contro San Marino giocata prima dell'avventura agli Europei, Stefano Sensi e Pierluigi Gollini.

Quanto a Manuel Locatelli, positivo al Covid-19, Mancini non ha voluto privarsi del centrocampista della Juventus che raggiungerà il ritiro al termine del periodo di isolamento sanitario previsto dal protocollo.

La lista dei 33 convocati dell'Italia per i playoff Mondiali

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).