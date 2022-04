La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù, Gianmaria Antinolfi: “Lui ha altre priorità nella vita” Continua a far discutere l’addio inaspettato di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié. A dire la sua, c’è l’ex coinquilino del GFVip Gianmaria Antinolfi che spiega: “Sicuramente non era sereno”.

A cura di Giulia Turco

Sembrava amore, e invece. La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è durata il tempo di un reality e, nonostante le promesse di un futuro insieme, i due hanno annunciato la rottura. Niente più gossip per il nuotatore, che in attesa dell’uscita del film a lui ispirato e delle Paralimpiadi per le quali si sta preparando, è tornato alla sua vita di sempre. Dove c’è spazio per la sua ex fidanzata Federica. Intanto però l’addio con la Selassié continua a far discutere e in tanti si interrogano sulla notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Gianmaria pensa che Manuel non fosse sereno

A dire la sua ci ha pensato l’ex compagno di avventura Gianmaria Antinolfi che ha trascorso mesi di vita intensi insieme ad entrambi nella casa. “Sono molto legato ad entrambi per ragioni differenti”, ha spiegato l'imprenditore in una diretta Instagram con Chi. “Conoscendo molto bene Manuel, per quanto possa essere importante l’amore, ha altre priorità in questo momento nella vita. Non parlo delle Paralimpiadi che sta preparando, ma del fatto che un giorno possa tornare a camminare e per poter fare questo percorso ha bisogno di molta tranquillità”, ha spiegato l'amico alla luce di quanto ha vissuto nella casa. "Ho rivisto un po' quello che è successo nella casa, che ad un certo punto ha preso le distanze e si è allontanato perché in quel momento mancava di serenità".

L'influenza del padre Franco Bortuzzo

In mezzo ai due amanti c’è l’ombra di Franco Bortuzzo, padre del nuotatore, verso il quale Lulù Selassié ha lanciato accuse nemmeno troppo velate. “Non è vero che io e mia sorella Clary siamo state unfollowate dal signor Franco, ma la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram per motivi che non voglio esternare”, si è sfogata Lulù. Dal canto suo, Bortuzzo non si è voluto sbilanciare per non alimentare il gossip. “Non so se è colpa di Lulù o di persone esterne", ha commentato Gianmaria Antinolfi. "Posso presupporre che per essere arrivato ad una decisione del genere vuol dire che sta attraversando un momento nel quale non è tranquillo".