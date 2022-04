Il trailer di Rinascere, il film sulla storia di Manuel Bortuzzo con Giancarlo Commare Nel film di Rai 1 nei panni del nuotatore ci sarà Giancarlo Commare, mentre sarà Alessio Boni ad interpretare il padre, Franco Brotuzzo, centrale nella storia e nella vita del nuotatore.

A cura di Giulia Turco

È in arrivo Rinascere, il film ispirato alla storia del campione di nuoto Manuel Bortuzzo che presto andrà in onda su Rai 1. Lo annuncia il promo, che parla di una messa in onda "prossimamente" e lo assicura anche l'ex gieffino sui suoi profili social. Su Instagram Manuel ha pubblicato il trailer del film con scritto "Presto", seguito da un cuore. Nel film ad vestire i panni del nuotatore sarà Giancarlo Commare, conosciuto per la serie tv Netflix Skam Italia, mentre sarà Alessio Boni ad interpretare il ruolo del padre, Franco Bortuzzo, centrale nella storia e nella vita del nuotatore. La data di uscita dovrebbe essere prevista per gli inizi di maggio.

La trama di Rinascere il film sulla storia di Manuel Bortuzzo

La storia di Manuel è quella di un giovane atleta che, nella notte del 2 febbraio 2019 viene colpito da un proiettile, per via di uno scambio di persona, un "regolamento di conti" con il quale non aveva nulla a che fare. Si trovava a Roma, dove stava per iniziare la preparazione atletica per partecipare alle Olimpiadi, ma il colpo di pistola alla schiena gli ha causano lesioni al midollo che lo hanno costretto alla sedia a rotelle. Manuel ne ha parlato in un libro, lo stesso al quale si è ispirato il film, e ha raccontato la sua esperienza anche tra le mura del Grande Fratello Vip, il reality al quale ha deciso di partecipare perché la sua storia venisse compresa e ascoltata, diventando un modello per chi come lui vive una disabilità.

Giancarlo Commare nei panni di Manuel Bortuzzo

Sarà Giancarlo Commare, volto già conosciuto e amato dal pubblico, ad interpretare il protagonista, nonostante l’attore non abbia nascosto una certa esitazione nell’accettare il ruolo delicato del personaggio di Manuel, che nel corso della storia affronta l’approccio con la disabilità. Nel cast, oltre ad Alessio Boni, vedremo anche Geo Dall’Orto e Davide Coco. Il film è diretto da Umberto Marino.