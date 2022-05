Chi è Giancarlo Commare, l’attore che interpreta Manuel Bortuzzo nel film Rinascere su Rai 1 Giancarlo Commare è l’attore che interpreta Manuel Bortuzzo nel film Rinascere. Originario di Castelvetrano, in Sicilia, ha 30 anni ed è ormai un volto noto delle serie tv: Il Paradiso delle Signore, Provaci Ancora Prof 6, Skam Italia. Ha recitato anche in film come Maschile Singolare e Sul più bello.

A cura di Elisabetta Murina

Giancarlo Commare è l'attore che interpreta Manuel Bortuzzo nel film Rinascere, in onda domenica 8 maggio su Rai1. Originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani, ha 30 anni ed è un volto noto delle fiction italiane. Ha recitato in Provaci ancora Prof 6, Skam, Il Paradiso delle Signore. Ma anche in progetti per il grande schermo, come il film Sempre più bello.

Chi è Giancarlo Commare: la carriera tra teatro, cinema e televisione

Giancarlo Commare è nato a Castelvetrano, un piccolo paesino in provincia di Trapani, nel 1991. Ha iniziato la sua carriera in teatro, prima come ballerino e poi come attore. A partire dal 2014 è arrivato sul piccolo schermo, iniziando a prendere parte a diverse fiction prima Rai e poi anche Netflix, come si legge sul suo curriculum. Ha ottenuto un ruolo in Provaci Ancora Prof 6, poi è stato Edoardo Incanti in Skam Italia e Rocco Amato ne Il Paradiso delle Signore. Dalle serie tv al cinema: nel 2021 ha recitato in Maschile Singolare, uscito su Amazon Prime Video, mentre nel 2022 è stato protagonista di Sempre più Bello, uscito negli ultimi mesi sul grande schermo. Di recente è anche tornato a teatro con il musical Tutti Parlano di Jamie al Teatro Brancaccio di Roma.

Giancarlo Commare

La vita privata di Giancarlo Commare, il bacio sui social

Sul suo profilo Instagram (IG @giancarlocommare), che conta più di 500mila follower, Giancarlo Commare condivide scatti dei suoi personaggi e della vita lavorativa, ma anche qualcosa che riguarda quella privata. Di recente, infatti, ha pubblicato una foto in cui bacia una ragazza, Eliana, a un concerto. Potrebbe trattarsi della sua nuova fidanzata, anche se a parte questo indizio social, non ci sono conferme ufficiali da parte di nessuno dei due.