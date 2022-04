Lulù Selassié sulla rottura con Manuel: “Scoperto all’improvviso, suo padre non mi ha rispettata” Lulù Selassié fa chiarezza su Instagram riguardo i motivi della rottura definitiva con Manuel Bortuzzo: “L’ho scoperto come voi in maniera pubblica, mi ha fatto tanto male”.

A cura di Gaia Martino

Lulù Selassié fa chiarezza riguardo la rottura con Manuel Bortuzzo. La coppia nata al GF VIP ieri pomeriggio ha annunciato la separazione definitiva: è stato il nuotatore a dare per primo la notizia con un comunicato, lasciando basiti i fan e – stando alle parole pubblicate poco fa – anche la principessa. L'ex gieffina su Instagram ha spiegato cosa è accaduto nelle ultime settimane, rivelando di essere stata lei a bloccare Franco Bortuzzo "per motivi che non voglio esternare". Ora prova molto dolore.

Le parole di Lulù Selassié

Con due IG story Lulù Selassié ha messo un punto alla storia con Manuel Bortuzzo ma ha voluto prima spiegare nel dettaglio cosa è accaduto realmente, sottolineando che motivo della rottura non è il suo carattere.

In queste ultime settimane io e Manuel siamo stati al centro di tanto gossip e fake news. Sono qui per spiegarvi, con sincerità, cosa è successo e cosa ha portato a tutto ciò. È facile dare la colpa a me per esserci lasciati, è facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri, si è sempre mostrata dentro la casa del GF VIP per ciò che è. Ma vi tranquillizzo, purtroppo NO, Non è per colpa del mio carattere che ci siamo lasciati.

La principessa ha continuato spiegando di aver sempre avuto il papà di Manuel Bortuzzo contro: "Sin da quando ero all'interno della casa il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero dimostrato rispettoe sincerità. Cosa che ahimé sono qui per dirvi che non c'è mai stata". Infine, Lulù ha smentito il gossip circolato negli ultimi giorni che raccontava di un "unfollow" di Franco Bortuzzo alle principesse: la verità, stando alle sue parole, è inversa.

Non è vero che io e mia sorella Clary siamo state unfollowate dal Signor Franco, ma la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram per motivi che non voglio esternare.

"Ho scoperto della rottura come voi"

Per concludere Lulù Selassié ha svelato di essere venuta a conoscenza della rottura definitiva attraverso il comunicato diffuso dall'ANSA e pubblicato da Manuel Bortuzzo.