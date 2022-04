Lulù Selassié sulla rottura con Manuel: “Non è colpa nostra, terze persone ci hanno messo contro” Lulù Selassié ha rotto il silenzio riguardo la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo: l’ex concorrente del GF VIP ha spiegato che la colpa sarebbe di “terze persone” che hanno rovinato il loro rapporto.

La notizia della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ha sconvolto i fan del Grande Fratello VIP che hanno sempre sostenuto la storia d'amore iniziata proprio nella casa di Cinecittà. Il nuotatore è stato il primo a dare l'annuncio, spiegando i motivi della separazione: "Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori". A rompere il silenzio su Instagram, negli ultimi minuti, anche la principessa che ha confermato la notizia sostenendo sia stata una terza persona a rovinare il loro rapporto ed a dividerli.

La confessione di Lulù Selassié

L'ex gieffina ha confermato la rottura da Manuel Bortuzzo. In una diretta su Instagram Lulù Selassié ha spiegato che terze persone li avrebbero fatti allontanare:

Volevo dirvi che purtroppo la notizia è vera, mi dispiace ovviamente. Non era questo il programma della nostra relazione. Non è colpa né mia né di Manu ma di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, hanno cercato di metterci contro. Non persone della mia famiglia.

Lulù Selassié non ha fatto nomi su Instagram durante lo sfogo ma molti indizi riporterebbero al suocero, Franco Bortuzzo. Negli ultimi giorni a far chiacchierare erano state le parole della principessa che rendeva note a tutti le incomprensioni con il papà di Manuel: "Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma se vedo un atteggiamento di chiusura non mi sento accettata e mi dispiace" aveva spiegato. Sarà lui la "terza persona" a cui si riferisce Lulù?

L'annuncio di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è stato il primo ad annunciare la rottura con Lulù Selassié conosciuta nella casa del Grande Fratello VIP. Il nuotatore ha spiegato che a dividerli sarebbero state visioni di vita differenti: