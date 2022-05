Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù: “La nostra storia resta una bellissima parentesi” Manuel Bortuzzo torna a parlare della fine della storia con Lulù Selassié nata nella casa del GF VIP che “non ha trovato riscontro nella vita reale”. Al nuotatore rimane oggi solo un bel ricordo.

A cura di Gaia Martino

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié lo scorso 25 aprile hanno annunciato la fine della loro storia d'amore. Il nuotatore con un IG story ha sorpreso i fan, poi è stata la principessa a fare chiarezza: "Il padre di lui non ha mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti", aggiungendo di aver saputo della rottura all'improvviso. A riaprire la parentesi di nuovo Manuel Bortuzzo che a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato che la relazione, finito il GF VIP, non ha trovato riscontro nella vita reale.

Le parole di Manuel Bortuzzo su Lulù

Manuel Bortuzzo ha parlato dell'addio da Lulù Selassié, arrivato per "divergenze di vedute che non potevamo superare" ha spiegato. Il nuotatore, parlando del suo libro Rinascere, ha ricordato la sua ex Martina, lei che era presente durante il drammatico incidente: "L'amore è un tassello importante della vita di chiunque, senza eccezioni. Quando ho scritto il libro con me c’era la mia ex fidanzata, Martina. Lei è stata una coccola, l’attenzione in più". Dopo Federica Pizzi, è arrivata Lulù:

Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita. La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale.

L'aperitivo con Federica Pizzi dopo la rottura con Lulù

Proprio il giorno in cui ha deciso di lanciare l'annuncio della rottura Manuel Bortuzzo si è andato a divertire con gli amici, tra questi era presente anche la sua ex. Un video pubblicato sui social che lo riprende mentre sorseggia un drink al fianco di Federica Pizzi lo ha incastrato ed ha fatto subito il giro del web. Nessuna conferma o smentita dai diretti interessati però che potrebbero aver trascorso qualche ora insieme, in compagnia di amici in comune, per caso.