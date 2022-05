Franco Bortuzzo sulla rottura tra Manuel e Lulù: “Non interferisco nelle vicende di mio figlio” Franco Bortuzzo ha replicato alle parole di Lulù Selassiè, che in una recente intervista concessa al settimanale Chi lo ha accusato di essere una della cause della rottura tra lei e Manuel.

A cura di Elisabetta Murina

Tra le pagine del settimanale Chi, Lulù Selassiè ha accusato Franco Bortuzzo di essere una delle cause della rottura con Manuel. La principessa, infatti, sostiene che il padre del nuotatore sia stato troppo invadente: "Magari avevamo i nostri momenti di intimità e lui all’improvviso arrivava”. Il diretto interessato ha replicato alle accuse in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Le parole di Franco Bortuzzo

Franco Bortuzzo ha spiegato la sua versione dei fatti riguardo la fine della storia tra il figlio e la principessa etiope, nata nella casa del Grande Fratello Vip e arrivata al capolinea di recente con un annuncio improvviso sui social. Lulù ha accusato il padre dell'ex fidanzato di essere uno dei motivi della rottura. Ma lui ha smentito e replicato con una frecciatina:

I genitori alla fine ci vedono molto lungo. Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali.

La rottura tra Manuel e Lulù

La notizia della fine dell'amore tra i due ex gieffini è arrivata all'improvviso con un annuncio via Instagram e con un comunicato alla stampa. Da quel momento in poi, hanno iniziato a susseguirsi diversi commenti e versioni su quanto accaduto tra loro, anche da parte dei compagni che con loro hanno condiviso l'avventura nella casa più spiata d'Italia. Lulù ha dichiarato di non avere avuto modo di confrontarsi con Manuel, prima che lui diramasse un comunicato in cui annunciava la fine della loro relazione: "Ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti". Prima di questo gesto, però, il nuotatore l'avrebbe bloccata su Whatsapp: "Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, mi ha pure bloccato su WhatsApp e prima mi ha scritto: "Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?".