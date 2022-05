“Non hai capito, ci siamo lasciati”: Lulù svela la chat con Manuel Bortuzzo e accusa il padre Franco Lulù Selassié, sulle pagine di Chi, è un fiume in piena. La principessa etiope ha svelato tutti i retroscena della rottura con Manuel Bortuzzo. La causa, a suo dire, sarebbe l’eccessiva invadenza del padre Franco: “Magari avevamo i nostri momenti di intimità e lui all’improvviso arrivava”.

Lulù Selassié ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi, tutti i retroscena della fine della relazione con Manuel Bortuzzo. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha dubbi sul responsabile della rottura con il suo fidanzato. La principessa etiope attribuisce la colpa a Franco Bortuzzo, padre di Manuel: "Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi. E dal primo istante. Mentre io e Manuel facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività. […] È lui la causa. Se non fosse stato per suo padre, io e Manuel staremmo ancora insieme".

Lulù accusa Franco Bortuzzo di avere causato la rottura tra lei e Manuel

Franco e Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié è convinta che Manuel Bortuzzo sia stato influenzato non solo dal padre ma anche dagli amici, che non l'avrebbero mai vista di buon occhio: "Manuel ha 22 anni, non è un bambino, ma ha subito grandi pressioni dai familiari. E anche dagli amici, che proprio non potevano sopportarmi". E ha continuato:

"Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello perché fino a due giorni fa noi eravamo insieme, abbiamo festeggiato i sette mesi insieme, ci siamo svegliati insieme. Poi sono partita per Milano…Anche se un vero equilibrio nostro, in effetti, non abbiamo avuto modo di trovarlo".

Quindi è tornata ad accusare Franco Bortuzzo di non avere concesso loro la giusta privacy per permettergli di coltivare la relazione: "Non c’era mai privacy, il padre di Manuel scendeva in continuazione, era molto invadente". Ha spiegato, dunque, che la casa di Franco Bortuzzo e quella di Manuel erano divise da una scala a chiocciola e il padre, senza avvisare, scendeva:

"Il papà scendeva e basta. Siamo due ragazzi, per me, essendo una donna, è pure imbarazzante, magari io volevo stare in mutande o nuda… E lui è un uomo grande. Magari avevamo i nostri momenti di intimità e lui all’improvviso arrivava. Sì, è stato imbarazzante".

L'ultimo messaggio di Manuel Bortuzzo

Lulù ha dichiarato di non avere avuto modo di confrontarsi con Manuel Bortuzzo, prima che lui diramasse un comunicato in cui annunciava la fine della relazione con Lulù Selassié: "Ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti". Prima di questo gesto, però, il nuotatore l'avrebbe bloccata su Whatsapp:

"Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, mi ha pure bloccato su WhatsApp e prima mi ha scritto: "Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?". Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore. Il messaggio è arrivato poco prima del comunicato poi ho letto il comunicato stampa e sono rimasta senza parole. Avrei voluto incontrarlo, invece c’erano quelle parole lì nero su bianco, che poi tutti mi rimandavano. Ho ricevuto una tempesta di messaggi, e non potevo parlare con Manuel, capire, confrontarmi, con tutto quello che abbiamo sognato di fare insieme“.

Lulù Selassié vorrebbe avere un confronto con Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié ha colto l'occasione per precisare che la rottura non è affatto dovuta alla festa con gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip alla quale lei ha partecipato. E ha ribadito che il rapporto si è incrinato verso Pasqua, a causa del padre di Manuel: "A me la presenza del padre di Manuel mi dava ansia, non mi sentivo per niente a mio agio. Quella dove stavamo avrebbe dovuto essere la nostra casa. Invece eravamo, come dire, io "mammeta" e tu. Mi sono sentita con un’angoscia addosso…Alla fine, prima di Pasqua, sono andata via, ci siamo visti o a casa mia o in hotel. E comunque il padre continuava a mettere becco su tutto". Quindi ha concluso: