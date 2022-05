Manuel Bortuzzo: “Minacciato perché ho lasciato Lulù, ma si è rivelata diversa da come sembrava” Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio sui motivi per cui ha deciso di lasciare Lulù Hailé Selassié. Ecco il video dell’intervista rilasciata a Verissimo.

A cura di Daniela Seclì

Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Lulù Hailé Selassié. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, ospite della puntata di Verissimo trasmessa sabato 7 maggio, ha dato la sua versione dei fatti circa il rapporto con la principessa etiope:

"È una storia che è finita perché l'ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per potere amare una persona. Quindi è colpa mia, non di mio padre, né della mia famiglia. Se è successo è perché in questo mese e mezzo ci sono state delle cose di coppia, che mi hanno portato a pensare che non fosse la ragazza per me".

Perché Manuel Bortuzzo ha lasciato Lulù Hailé Selassié

Manuel Bortuzzo ha spiegato che nonostante la relazione con Lulù sia nata in un contesto televisivo, non si è sentito in dovere di imporsi di restare con lei pur di mantenere il consenso. A suo dire, da parte dell'ex gieffina sarebbe mancata la volontà di andargli incontro e di ascoltarlo:

"Alla base deve esserci lo stare bene insieme, dei punti d'incontro, è quello che è mancato tra noi. Ho avuto difficoltà a farle capire che non era un'idea degli altri. Le ho spiegato chiaro e tondo i nostri problemi, ma era come parlare a un muro. Non voleva ascoltare, comprendere, capire. Ciò mi ha portato a prendere quella decisione. Le persone pensano che io l'abbia lasciata con un comunicato stampa, cosa che non è vera. Era da tempo già che le avevo detto che le cose non andavano bene, che non ce la facevo più, per tanti motivi che non voglio nemmeno dire. Sono affari nostri. Ma non so come faccia a fingere che sia tutto a posto tra noi due, quando non è così".

Manuel deluso da Lulù

Manuel ha dichiarato che non rinnegherà mai l'amore provato per Lulù, ma una volta fuori dalla casa, la ragazza si sarebbe rivelata molto diversa rispetto a come appariva nel corso del reality: "Io non dirò mai che non sono stato innamorato. Non ero felice prima di lasciarla, proprio perché stavo assimilando una grande delusione che mi ero preso. Ho conosciuto una persona dentro la casa e poi fuori, il giorno dopo, era un'altra". Silvia Toffanin gli ha chiesto di fare un esempio:

"È proprio il venirsi incontro che non c'è stato. È stato un senso unico da parte mia nei suoi confronti, mi ero messo a disposizione completamente e da parte sua vedevo zero. Mi stupiva perché nella casa aveva detto tante cose belle. Forse perché l'aspettativa era così alta, quando ho visto cose che non andavano bene – non c'era rispetto di niente – mi è crollato il mondo addosso. Pur di dedicarmi completamente a lei ho messo da parte tutto. Ho deciso di dedicarmi a lei che era appena uscita dalla casa, per farle raggiungere serenità e tranquillità, che però non arrivavano. Io dovevo andare avanti anche con le mie di cose. La più grande delusione è avere sognato tante cose importanti e belle e poi ritrovarsi a non concludere nulla".

Manuel Bortuzzo difende il padre Franco

Manuel Bortuzzo, inoltre, ha difeso il padre Franco, che Lulù aveva indicato come il responsabile della loro rottura. L'ex gieffino ha spiegato che l'uomo si sarebbe fatto in quattro per dare loro un nido d'amore. Avrebbe cambiato la disposizione della loro stessa casa, per ricavare un appartamento per Lulù e Manuel. Andava anche a pranzare al bar per lasciarli soli:

"Solo una volta è entrato per sbaglio in camera mia, perché c'era la porta aperta e voleva chiedermi una cosa. Ora si sta ritrovando a essere preso di mira come la persona più brutta del mondo, quando in realtà la gente non sa i retroscena della nostra storia. Non sanno che ad esempio mia madre preparava il sugo come piace a lei, senza cipolla. Sono cose che la gente fa col cuore, non per apparire. Diamo peso a caz**te come quello che appare sui social, che è praticamente niente".

Manuel Bortuzzo è stato minacciato: non vuole un confronto con Lulù

"Mi hanno anche minacciato, cose assurde. Ma non me ne frega niente. Con tutti i problemi che ho, figurati se mi metto a guardare le stories su Instagram. Loro pensano pure che io le guardi. Io le passo avanti alla velocità della luce. Sono 6000 in un giorno, non me ne frega assolutamente niente perché ho altro a cui pensare": ha spiegato Manuel. Poi, ha precisato che queste attenzioni indesiderate hanno colpito anche le persone a lui più care:

"La mia famiglia che non è abituata a tutto questo, la mia ex che è stata presa di mira per delle cose assurde, gente che non è di quel mondo e si ritrova tutti i giorni dei messaggi orribili. Loro ci possono rimanere male perché non sono abituati. E questo fa stare male anche me perché non ha senso. Se sapessero la verità, nessuno parlerebbe più".

Quindi ha concluso: "Io e Lulù sappiamo che ho fatto tutto quello che potevo. Dato che non credeva che volessi lasciarla e non dava peso alle mie parole, ho fatto un comunicato e ho tolto le foto da Instagram, visto che lei dà peso solo a quello, per lei la vita è quella…e infatti, lì ha capito". Non ci sarà un confronto tra loro: