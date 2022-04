Monica Contrafatto attacca Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù: “Voleva solo fare bella figura” L’atleta paralimpica Monica Contraffatto attacca ancora Manuel Bortuzzo dopo la notizia della rottura con Lulù Selassié, la stessa già denunciò il comportamento del nuotatore durante il GF VIP.

A cura di Gaia Martino

L'atleta paralimpica Monica Contrafatto si scaglia ancora contro Manuel Bortuzzo. La 41enne che ha seguito la vicenda Manuel-Lulù dall'inizio ha aggiornato le sue Instagram story per commentare la notizia della loro rottura. Non apprezzò il comportamento dell'ex gieffino durante il programma, e viste le ultime parole pare non abbia cambiato idea. Dopo l'annuncio della separazione ha ironizzato: "Si sono lasciati? Strano".

Il commento di Monica Contraffatto

Monica Contrafatto ha commentato la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ironizzando sul comportamento del nuotatore, ex gieffino. "Si sono lasciati?! Strano…era così palesemente innamorato di far bella figura" ha scritto su Instagram, aggiungendo diverse emoticon che ridono.

L'atleta ed ex militare era già intervenuta sui social durante la messa in onda del Grande Fratello VIP, quando la storia tra Manuel e Lulù era segnata da alti e bassi e anche in quella occasione ebbe da ridire sul comportamento del nuotatore.

Cosa disse su Manuel durante il GF VIP

Lo scorso novembre durante una puntata del GF VIP Monica Contrafatto commentò la vicenda che vedeva protagonisti Manuel-Lulù, allora in crisi per l'atteggiamento troppo oppressivo della ragazza. La militare che nel 2012 perse una gamba, divenuta poi famosa per aver conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, disse la sua, sostenendo che il nuotatore si stava prendendo gioco della sua inquilina solo per visibilità. "Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza e che, per quanto lei possa essere pesante, non può trattarla a suo piacimento e uso. Il recupero psico-fisico non c'entra con tutto ciò. Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta da chi ci difende tutto" scrisse nelle sue IG story lanciando poi un appello. "Stop vittimismo a favore delle telecamere".