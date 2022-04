Manuel Bortuzzo con l’ex fidanzata Federica Pizzi dopo la separazione da Lulù, un video lo incastra Manuel Bortuzzo dopo aver annunciato la rottura con Lulù Selassié è andato a divertirsi con gli amici ma un IG story lo incastra: con lui c’era anche la sua ex, Federica Pizzi.

A cura di Gaia Martino

Occhi puntati su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié che ieri pomeriggio hanno annunciato la fine della loro storia d'amore. Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello VIP e dopo un inizio turbolento hanno dato vita ad una delle love story più amate e chiacchierate del reality. Sembravano pazzi d'amore, pronti a creare una famiglia insieme, come avevano raccontato loro stessi, ma ieri la sorpresa su Instagram ha lasciato i fan senza parole.

L'annuncio della rottura

"In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori" ha scritto Manuel Bortuzzo nelle sue Instagram story ieri pomeriggio. Per i fan la notizia è stata un fulmine a ciel sereno tanto da mettere in dubbio la sua veridicità. A dare conferma della rottura però ci ha pensato Lulù Selassié che pochi minuti dopo ha parlato sul suo profilo social:

La notizia è vera, mi dispiace ovviamente. Non era questo il programma della nostra relazione. Non è colpa né mia né di Manu ma di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, hanno cercato di metterci contro. Non persone della mia famiglia.

Manuel Bortuzzo si diverte con la sua ex

Ciò che questa mattina fa storcere il naso ai fan sono alcune immagini riprese da una ragazza di nome Ambra che stanno facendo il giro dei social. L'utente Instagram si trovava nello stesso locale di Manuel Bortuzzo ieri, nel tardo pomeriggio, e da una sua stories pubblicata i fan più curiosi e attenti hanno notato che il nuotatore era vicino alla sua ex fidanzata, Federica Pizzi. La loro storia è finita prima che l'ex gieffino entrasse nella Casa di Cinecittà ma il loro legame era rimasto ugualmente speciale. La giovane fece infatti una sorpresa al suo ex durante il programma, gli registrò un videomessaggio mandato poi in onda durante una diretta. Difficile capire ora se si tratti di un ritorno di fiamma o se si siano trovati insieme nello stesso posto per caso. Il video dell'avvistamento è stato successivamente cancellato, ma i fan della coppia Manuel e Lulù lo avevano già salvato. Ora circola su Twitter: