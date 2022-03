Manuel Bortuzzo e Lulù pensano ad avere un figlio: “Ricorreremo alla fecondazione assistita” Manuel Bortuzzo racconta la convivenza con Lulù fuori dal GFVip. L’idea di diventare padre sembra sempre più concreta: “Lulù mi dà la serenità di affrontare qualsiasi cosa senza problemi”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manuel Bortuzzo racconta la sua vita dopo il Grande Fratello Vip al fianco di Lulù Selassiè. Nonostante i dubbi del nuotatore, che durante il reality aveva dimostrato una certa diffidenza nei confronti di Lulù, sembra che a telecamere spente il loro rapporto abbia preso la piega giusta. Non solo i fidanzatini sono andati a convivere, ma stanno già facendo progetti in grande per il futuro e non è esclusa l'idea di avere un figlio.

Manuel e Lulù pensano ad avere un figlio

Manuel non ha mai avuto problemi ad affrontare pubblicamente il tema della paternità. Dopo l'incidente, la sua condizione di salute al momento non gli permette di concepire figli in maniera naturale, salvo cure sperimentali che potrebbero arrivare nei prossimi anni. Diversamente, il nuotatore ricorrerebbe comunque alla fecondazione assistita. Ora che al suo fianco c'è Lulù, l'idea di diventare padre sembra essere sempre più concreta. “Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita", ha spiegato Manuel a Nuovo Tv. "Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”.

La convivenza di Manuel e Lulù

Il nuotatore ha confidato la sua vita nel dopo GF alle pagine del settimanale Nuovo Tv. Una volta uscito dal reality, in attesa di Lulù ha preparato il suo appartamento romano per l'arrivo della principessa etiope. L'ha ospitata nella casa che da qualche anno divide con il padre Franco Bortuzzo (lui vive al piano di sopra, mentre ai ragazzi spetta il piano di sotto) e pur di rendere felice la sua Lulù ha ricavato una cabina armadio tutta per lei. "Non avevamo dubbi, tra noi è tutto molto bello", conferma Bortuzzo al settimanale. "È e sarà come speravamo che fosse".