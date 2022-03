Manuel Bortuzzo e la disabilità: “Lulù sa che non posso avere figli. Prendo 200 euro di pensione” Manuel Bortuzzo ha raccontato in diretta al Grande Fratello Vip, i problemi che vive quotidianamente a causa della disabilità. Quanto all’aiuto dello Stato ha fatto sapere: “Mi danno 200 euro di pensione più l’indennità di accompagnamento” e ancora: “Figli? Solo con l’inseminazione artificiale”.

Manuel Bortuzzo, nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip trasmessa il 10 marzo, ha deciso di raccontare i problemi della disabilità. Se durante il suo percorso nel reality si è mostrato sempre forte e autonomo, in diretta ha raccontato le tante difficoltà che affronta quotidianamente, prima però ha spiegato:

"Considero il GF Vip una sfida vinta. Credo che facendo vedere la quotidianità, la normalità di un ragazzo disabile, posso avere mostrato tante piccole cose che forse prima non si sapevano. Preferisco il termine disabile a diversamente abile, perché le cose bisogna dirle per come sono, senza paura. Non c'è niente di sbagliato in questo".

Manuel Bortuzzo racconta le sfide della quotidianità di una persona disabile

Manuel Bortuzzo ha raccontato le sfide che affronta ogni giorno. Tra gli esempi da lui fatti, quello della colazione al bar. Se c'è un gradino è costretto a rimanere fuori:

"Magari se capita con gli amici ti fai una risata, se sei lì con la fidanzata, ti fa stare male, ti senti umiliato".

Le difficoltà non mancano neanche quando prende un treno: "Bisogna chiamare prima, chiedere l'assistenza. Sono cose che ti limitano mentalmente, non ti fanno sentire padrone di te stesso". E ha aggiunto: "Non è colpa tua se sei su una sedia a rotelle e dovresti avere la possibilità di arrivare, dove arrivano tutti perché non hai niente di meno rispetto agli altri". Poi, riguardo a come viene aiutato dallo Stato:

"Quanto prendo dallo Stato? Poco e niente, rispetto a quelle che sono le mie esigenze. Mi danno di pensione 200 euro più l'indennità di accompagnamento, con cui dovrei vivere un mese e magari solo le medicine costano più di 500 euro. Non ti permettono di stare tranquillo. Io sono fortunato perché lavoro e ho la mia famiglia o sarei spacciato, ma ci sono situazioni molto più difficili".

Come sarà la sua vita con Lulù Hailé Selassié

Quando Alfonso Signorini gli ha chiesto come sarà la sua vita con Lulù, Manuel Bortuzzo ha spiegato che è certo che con la forza del loro amore riusciranno a superare tutti gli ostacoli:

"Non sarà facile, ma con la forza del nostro amore riusciremo a fare qualsiasi cosa. Però ad esempio, quando entro in macchina, deve mettere la carrozzina nel bagagliaio e poi ritirarla fuori quando devo scendere e metterla vicino alla portiera. Vorrei portarla al mare, ma questa carrozzina sulla sabbia non va avanti. Ci sono spiagge attrezzate, non tutte purtroppo. Basterebbe mettere delle passerelle e potrei arrivare vicino all'acqua".

La disabilità e il sesso

Infine, ha parlato del sesso e della disabilità. Ha fatto sapere che Lulù sa che lui non potrà avere figli, ma potrà sempre ricorrere all'inseminazione artificiale:

"Una persona, in base al tipo di disabilità ha delle problematiche legate al sesso e io ho le mie. Le sto risolvendo, le sto affrontando, sogno un futuro con Lulù e di avere dei figli. Io potrò avere figli ma non in modo naturale, con l'inseminazione artificiale. Cose che le persone neanche immaginano. Magari pensi che una persona possa non volerti più per quello. Con Lulù ne ho parlato, lei appoggia qualsiasi cosa con tantissimo amore. Lei risolve le cose con semplicità e amore. Ho la fortuna di poter fare l'amore e di provare piacere".

Quindi ha concluso: "Ho una vita di mer*a, ma vivere una vita di mer*a vale la pena, col sorriso sempre".