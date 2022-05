Perché oggi Manuel Bortuzzo non sarà ospite di Mara Venier a Domenica In Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, Manuel Bortuzzo e il padre Franco non saranno più ospiti della puntata di oggi, domenica 8 maggio, di Domenica In. Il motivo sarebbe la partecipazione del nuotatore di ieri pomeriggio a Verissimo.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Bortuzzo e il padre Franco avrebbero dovuto essere ospiti di Domenica In con Mara Venier nella puntata di oggi, domenica 8 maggio. Ma stando a quanto ha riportato Davidemaggio.it, la loro presenza in studio non è più prevista.

Il motivo dell'assenza di Manuel Bortuzzo da Domenica In

Nel salotto di "Zia Mara", Manuel e il padre avrebbero dovuto parlare di Rinascere, il film che racconta la storia del nuotatore e che stasera verrà trasmesso per la prima volta su Rai1. Ma per volontà della conduttrice, secondo la versione di Davidemaggio.it, la loro presenza nella puntata di oggi (domenica 8 maggio) è saltata. La stessa Venier considera l'ospitata ormai "bruciata" a causa della partecipazione dell'ex gieffino a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale5, nella puntata andata in onda ieri (sabato 7 maggio). Nel corso di quell'intervista, però, Manuel non ha mai fatto cenno al film in uscita, ma si è soffermato sulla rottura con Lulù Selassié.

Cosa ha detto Manuel Bortuzzo a Verissimo

Nell'intervista rilasciata a Verissimo e andata in onda il 7 maggio, Manuel ha parlato con chiarezza della fine della sua relazione con Lulù, una notizia che di recente ha fatto a lungo discutere. Non ha menzionato in alcun modo il film Rinascere, che racconta la sua storia e va in onda stasera su Rai1 con Giancarlo Commare.

L'ex gieffino ha rotto il silenzio sulle cause della rottura con la principessa, spiegando che suo padre o altre persone non c'entrano in alcun modo e che ha preso la decisione da solo, dopo essersi accorto che Lulù non era la ragazza adatta a lui: