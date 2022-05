Manuel Bortuzzo lancia una frecciatina a Mara Venier dopo la mancata partecipazione a Domenica In Rispondendo a un utente su Instagram, Manuel Bortuzzo ha lanciato una frecciatina a Mara Venier, che avrebbe deciso di far saltare la sua ospitata a Domenica In nella puntata di oggi, 8 maggio, per via della sua partecipazione di ieri a Verissimo.

A cura di Elisabetta Murina

Stando all'indiscrezione diffusa da Davidemaggio.it, Manuel Bortuzzo non sarà ospite di Domenica In nella puntata di oggi, domenica 8 maggio. Insieme al padre Franco, il nuotatore avrebbe dovuto parlare del film Rinascere, che racconta la sua storia e che stasera va in onda per la prima volta su Rai1. L'ospitata però sarebbe saltata per volere di Mara Venier, dopo che ieri (7 maggio) l'ex gieffino è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo.

Il commento di Manuel Bortuzzo

Nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo, il nuotatore ha parlato esclusivamente della sua sfera privata, vale a dire della fine della relazione con la principessa Lulù Selassiè, una notizia che negli ultimi tempi ha fatto parecchio discutere sui social. Manuel ha rotto il silenzio, spiegando le cause della rottura e sottolineando che si è trattato di una decisione presa da solo, senza l'influenza del padre o di terze persone.

Parlando con Silvia Toffanin, il nuotatore non ha in alcun modo menzionato il film Rinascere, preferendo quindi tenere separate la sua vita sentimentale e la storia del drammatico incidente che l'ha costretto sulla sedia a rotelle. Rispondendo a un utente su Instagram, che ha sottolineato come il gossip e il film fossero due questioni ben distinte, Manuel ha scritto: "Non tutti ci arrivano". Una chiare frecciatina indirizzata a "Zia Mara", che non avrebbe ben compreso la situazione, preferendo evitare di ospitarlo nel suo studio insieme al padre.

Perché Manuel Bortuzzo non sarà a Domenica In

Manuel Bortuzzo non sarà presente a Domenica In per via di una decisione presa dalla conduttrice. Mara Venier, infatti, avrebbe deciso di far saltare l'ospitata del nuotatore, prevista per oggi insieme al padre, a causa della sua intervista rilasciata ieri a Verissimo. Lasciandosi intervistare da Silvia Toffanin, l'ex gieffino avrebbe "bruciato" la possibilità di parlare del suo film nel salotto di Rai1. Per il momento, "Zia Mara" non ha ancora parlato pubblicamente di quanto accaduto.