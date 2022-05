“Mara Venier fa ascolti con Domenica In anche senza Bortuzzo”, la conduttrice lo posta su Instagram Tra le sue storie Instagram, Mara Venier ha condiviso il commento di un utente che recita: “Mara Venier fa il 21,7% di share anche senza ospiti presenti il giorno prima su altre reti televisive“. Parole che alludono alla mancata partecipazione di Manuel Bortuzzo a Domenica In nella puntata dell’8 maggio per via dell’intervista concessa a Verissimo.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Bortuzzo non è stato ospite di Domenica In nella puntata dell'8 maggio. La sua presenza in studio, insieme al padre Franco, era prevista per parlare del film Rinascere, in programma proprio l'8 maggio su Rai1. Ma Mara Venier ha deciso di far saltare l'appuntamento per via dell'intervista che il nuotatore ha rilasciato a Verissimo il giorno prima, sabato 7 maggio. L'ex concorrente del GF Vip ha lanciato a "Zia Mara" una frecciatina via social, rispondendo al commento di un utente, e ora anche la conduttrice ha voluto replicare a modo suo.

La storia Instagram di Mara Venier

Mara Venier ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram per commentare gli ottimi risultati raggiunti da Domenica In in fatto di ascolti. Una di queste è lo screen di un tweet che recita: "È uscita una AdnKronos, Mara Venier fa il 21,7% di share anche senza ospiti presenti il giorno prima su altre reti televisive“. Un commento ironico che si riferisce alla mancata partecipazione del nuotatore alla puntata dell'8 maggio della sua trasmissione per via dell'intervista concessa a Verissimo il giorno prima (7 maggio). La conduttrice si è limitata a condividere il messaggio, senza aggiungere nessun commento, ma lasciando intendere in modo chiaro e diretto il suo pensiero sulla vicenda.

La Storia Instagram pubblicata da Mara Venier

Perché Manuel Bortuzzo non è stato ospite a Domenica In

Manuel Bortuzzo ha "bruciato" la sua partecipazione a Domenica In per colpa dell'intervista rilasciata a Verissimo il giorno prima. Il nuotatore, infatti, è stato ospite di Silvia Toffanin nella puntata andata in onda sabato 7 maggio, nella quale ha raccontato della fine della sua relazione con Lulù Selassiè. Nel salotto di Canale 5, l'ex gieffino si è limitato a parlare del suo rapporto con il padre e della sua vita privata, spiegando le cause che hanno portato alla rottura con la principessa. Nessun cenno al film sulla sua vita, Rinascere, che invece avrebbe dovuto essere al centro dell'intervista con Mara Venier su Rai1. Ma la conduttrice non sembra aver gradito la sua scelta, tanto da preferire non avere come ospite né lui né il padre.