Manuel Bortuzzo guarda il film Rinascere con l’ex fidanzata Federica Pizzi Manuel Bortuzzo ha assistito alla prima di Rinascere, il film che racconta la sua storia, insieme alla ex fidanzata Federica Pizzi. A incastrarlo un breve video sui social. Che abbia dimenticato Lulù Selassiè e ripreso una vecchia frequentazione?

A cura di Elisabetta Murina

Domenica 8 maggio su Rai1 è andato in onda Rinascere, il film che racconta la storia di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha deciso di assistere alla prima insieme alla sua famiglia e alcuni amici. E tra questi, come testimonia un breve video sui social, ci sarebbe anche l'ex fidanzata Federica Pizzi. Che si tratti di un ritorno fiamma tra i due?

Il video pubblicato sui social

In un video pubblicato nelle storie Instagram del dottor Emanuele Puzzilli, si vede Manuel mentre assiste alla prima proiezione del film Rinascere accanto a una ragazza. I più attenti hanno subito riconosciuto l'ex fidanzata Federica Pizzi, che cerca di coprirsi il viso quando si accorge che un telefono la sta riprendendo. Sono pochi i secondi in cui si intravedono i lineamenti della ragazza, ma sembrano sufficienti per non lasciar spazio a dubbi. Nessuno dei diretti interessati ha pubblicato niente sui rispettivi profili Instagram e ad oggi non si sa in quali rapporti siano. È probabile che, dopo la fine della storie dell'ex gieffino con Lulù Selassié, i due siano tornati a frequentarsi. Ma, almeno per il momento, non ci sono conferme ufficiali.

Manuel già beccato insieme a Federica dopo la rottura con Lulù

Non è la prima volta che Manuel viene incastrato da un video pubblicato sui social. Solo qualche settimana fa, infatti, fresco di rottura con la principessa, il nuotatore era stato beccato a una festa dove, nello stesso locale, c'era anche Federica Pizzi. La loro storia era finita prima che lui entrasse nella Casa di Cinecittà, ma il loro legame era rimasto ugualmente speciale. La ragazza, infatti, fece una sorpresa al suo ex durante il programma: un videomessaggio mandato poi in onda durante una puntata del Grande Fratello Vip.