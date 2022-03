Jessica Selassié dopo il GF Vip: “Con Barù forte attrazione fisica, voglio un vero bacio adesso” Jessica Selassié ospite di Verissimo parla di Barù con cui nella casa del GF VIP ha vissuto un flirt mai sbocciato, oggi aspetta da lui un vero bacio.

A cura di Gaia Martino

Jessica Selassié dopo la vittoria al Grande Fratello VIP è ospite di Verissimo nella puntata di domenica 20 marzo. La principessa, dopo sei lunghi mesi nella Casa, non si aspettava di vincere e a distanza di giorni dal trionfo si è detta ancora incredula: "Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi". Ora sogna di condurre un talk show, ha raccontato a Silvia Toffanin, prima di aprire la parentesi Barù. Lulù durante il reality aveva confessato che in un momento di intimità, nella capanna senza telecamere, i due concorrenti si erano scambiati un bacio. A quanto pare si è trattato di un ‘bacetto innocuo‘, stando alle parole di Jessica che ora aspetta di vederlo per scambiarsi un vero bacio.

Jessica aspetta il vero bacio da Barù

Jessica Selassié ha ribadito ancora una volta il suo interesse per Barù che ora spera di vedere al di fuori del programma.

Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica. Sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori.

Le parole sull'arresto del padre

Il padre delle sorelle Selassié, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, è stato arrestato per truffa. Nel corso della sesta puntata del GF Vip, Alfonso Signorini informò le concorrenti delle vicende accadute fuori dalla casa. Jessica a Verissimo ha spiegato che ora la famiglia sta aspettando che la giustizia faccia il suo corso:

