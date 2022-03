Lulù svela il segreto di Jessica e Barù: “Si sono baciati nella capanna, lui non vuole dirlo” “Jessica e Barù si sono baciati nella capanna”, Lulù nella casa del GF VIP ha rivelato il segreto che i due concorrenti stavano nascondendo. Sarebbe stato Barù a chiedere di non dire nulla.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Riflettori puntati su Jessica Selassié e Barù nella Casa del GF VIP, protagonisti del reality di queste ultime settimane. I due si sono avvicinati particolarmente tanto da trascorrere un sabato notte in una capanna costruita per loro, prima di separarsi e litigare lo scorso giovedì quando il concorrente ha fatto dichiarazioni forti. Ieri Barù si è riavvicinato alla sua inquilina chiedendole scusa e proponendole di riprovarci, di ritrovare il rapporto che sembrava essersi rotto. Nel daytime di ieri, è spuntato un dettaglio che riguarda la loro nottata insieme, Lulù ha svelato un segreto.

Cosa è successo nella capanna

A raccontare un dettaglio importante riguardo la nottata in capanna di Jessica e Barù è la principessa Lulù che nel confessionale non ha nascosto più un ‘segreto'. Ha raccontato che Jessica e Barù nella capanna si sono baciati, ma il gieffino avrebbe chiesto alla sua inquilina di non dire nulla.

Ha detto un sacco di cose a mia sorella sotto la capanna, senza microfoni. Vieni fuori, dì la verità, non che ti nascondi sotto le coperte. E sapete cos'è successo? Loro si sono pure baciati, lui non vuole neanche dirlo. Ha fatto giurare mia sorella di non dire niente a nessuno.

Cosa avevano raccontato Jessica e Barù

All'inizio interrogati entrambi dai loro inquilini, non avevano rivelato nulla, spiegando di essersi solo confrontati, di aver parlato molto. Poi Jessica, confusa per gli atteggiamenti di Barù, ha iniziato a sbilanciarsi rivelando a Delia Duran che lui si era dichiarato attratto:

Lui mi ha fatto capire altro, ci saremmo visti fuori, goduti e conosciuti fuori, che l'attrazione per me ce l'ha, io ho sempre capito questo e me l'ha confermato in capanna. Non ci siamo proprio baciati, quasi. Aveva la bandiera non dritta di più e mi faceva ‘Non mi stuzzicare perché non mi posso fermare, aspettiamo 8 giorni che finisce tutto'.

Anche Barù aveva raccontato la sua versione, rivelando che avevano chiacchierato a lungo e che i loro corpi si erano sfiorati. A quanto pare i due concorrenti si sono anche baciati, ma hanno preferito non dire nulla, o meglio Barù ha scelto ha chiesto privacy.