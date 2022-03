Cosa è successo tra Jessica e Barù nella capanna: “Qualcosa di hot? Preferisco non rispondere” Jessica e Barù hanno trascorso la notte scorsa insieme, rifugiati in una capanna costruita per loro. Intervistati da Soleil e Sophie al GFVIP, hanno svelato cosa è successo tra loro senza telecamere e microfoni.

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello VIP il rapporto tra Jessica Selassié e Barù Gaetani è il più chiacchierato al momento, anche uno dei più controversi. Nonostante il concorrente abbia confessato a Giucas e Davide che vede la sua inquilina solo come un'amica, il suo comportamento dimostra altro e ieri notte si sono rintanati insieme in una capanna costruita da Lulù. La mattina i gieffini, curiosi di sapere cosa fosse successo tra loro senza le telecamere, hanno iniziato ad indagare. Soleil e Sophie con un finto microfono hanno messo sotto torchio i diretti interessati del flirt, intervistandoli sull'accaduto.

La confessione di Jessica

Jessica Selassié, intervistata da Soleil e Sophie, ha raccontato della sua nottata con Barù sotto le coperte. La principessa ha raccontato di aver chiacchierato a lungo con il suo inquilino, anche di questioni che volevano tenere nascoste ai microfoni ed alle telecamere.

Ci sono state tante chiacchiere, abbiamo riso, scherzato tanto. Mancano pochi giorni alla fine del programma e abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo. Sono arrivata che era già lì dentro, abbiamo parlato di noi, del fuori, di tante cose che con microfoni e telecamere non ci siamo mai dette.

La Selassié ha omesso alcuni particolari, alla richiesta se ci fosse stato ‘qualcosa di hot' ha preferito non rispondere: "Posso non rispondere?" ha detto, "No, allora ci sono stati" ha ipotizzato Sophie.

Dovevamo dirci delle cose su noi, abbiamo preferito dirle in modo più chiaro senza che gli altri potessero sentire. Qualcosa di fisico? Non ricordo.

Ha poi raccontato nuovi dettagli a Sophie, in un altro momento, svelando che con parole e abbracci Barù l'ha rassicurata molto: "Si è raccontato un po', ci sono stati anche dei momenti di silenzio, ma non erano imbarazzanti".

La versione di Barù

Dopo Jessica, Soleil e Sophie sono andate da Barù per cercare nuove informazioni ed ascoltare anche la sua versione dei fatti. Il concorrente ha spiegato che il motivo per il quale è stato con lei sotto la capanna è legato allo stato d'animo della principessa. Ha detto però, ancora una volta, che non crede che tra loro possa nascere una storia d'amore.