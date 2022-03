Barù sul rapporto con Jessica Selassié al GF Vip: “Mi fa sangue, ma mi piace solo come amica” Barù si è confidato con Giucas Casella e Davide Silvestri a proposito del rapporto con Jessica Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip. Trova che la coinquilina sia bellissima, ma non crede che tra loro possa esserci qualcosa di più.

A cura di Elisabetta Murina

Il rapporto tra Jessica Selassiè e Barù Gaetani è uno die più controversi nella casa del Grande Fratello Vip. La principessa, fin dall'inizio, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca, mostrando in diverse occasioni la voglia di portare il loro rapporto al livello successivo. Diversa la visione del diretto interessato, che nonostante la consideri una bella ragazza e un'ottima amica, non pare intenzionato a lasciarsi andare con lei. Alfonso Signorini e gli altri inquilini hanno provato a indagare un pò su di loro, parlando con entrambi, per capire se il loro legame avrà mai un lieto fine, fuori o dentro la casa.

Cosa ha confidato Barù a Giucas e Davide

Questa volta a provare ad andare a fondo alla questione sono stati Giucas Casella e Davide Silvestri, che hanno fatto una sorta di interrogatorio a Barù, esprimendo tutte le loro perplessità sul rapporto che ha con la principessa. I due hanno cercato di capire se da parte sua ci sia l'intenzione di fare un passo avanti. "Ma con Jessica c'è qualcosa o non c'è niente?", ha chiesto Giucas. "Non c'è niente. Sono io che non voglio. Non mi piace", ha replicato il diretto interessato, dando una versione che non sembra lasciare spazio a dubbi.

Ma subito dopo ha fatto una precisazione, ribadendo una posizione che ha espresso in maniera chiara fin dall'inizio: "Mi piace, ma non in quel senso. Mi piace come amica". E al:"Non ti fa sangue?", chiesto da Casella, Barù ha risposto: "Bellissima, mi fa anche sangue, però secondo me vuole di più del sanguigno. La vedo una donna seria. Fammi uscir di qui, anche se non credo che la frequenterò".

Il punto di vista di Jessica Selassié

Completamente all'opposto la visione della principessa, che non ha mai avuto dubbi nei confronti di Barù. In questi mesi, gli ha dichiarato il suo interesse, non nascondendo la voglia di baciarlo e fare finalmente un passo in avanti nel loro rapporto. Un legame fatto di baci, carezze, coccole, risate e sguardi complici, che hanno fatto pensare a una nuova liason nella casa del GF Vip. Ma il finale, almeno per ora, non è stato quello che in molti si sarebbero aspettati, soprattutto gli utenti sui social. Anche di fronte a dichiarazioni esplicite, Barù non sembra voler cedere e tiene a distanza la principessa, anche se spesso manda segnali che potrebbero far pensare il contrario.