GFVip, Jessica Selassié a Barù: “Io la voglia di baciarti ce l’ho”, lui non sembra essere d’accordo Jessica Selassié confida i suoi desideri a Barù, confermandogli ancora una volta la sua attrazione. Lui, però, parlando con altre gieffine ribadisce di non volere una relazione con la principessa.

A cura di Ilaria Costabile

L'attrazione che Jessica Selassié nutre nei confronti di Barù è ormai cosa nota, ma nonostante il nipote di Costantino della Gherardesca abbia più volte dichiarato di non essere sicuro di voler iniziare una relazione, la principessa etiope non si arrende e parlando con il gieffino gli manifesta nuovamente le sue intenzioni. Lui, però, confidandosi prima con Soleil Sorge e poi con Lulù Selassié, ribadisce di non poter dare alcuna certezza in merito al fatto che qualcosa possa nascere tra loro una volta usciti dalla casa più spiata d'Italia.

Jessica si dichiara a Barù

Sguardi complici, risate, abbracci, massaggi, confidenze e complicità, scatenando anche litigi e incomprensioni: questo è tutto quello che si è visto in questi mesi tra Jessica e Barù, ma nulla che potesse spingere il toscano a fare quel passo che tutti si sarebbero aspettati e che, quindi, avrebbe fatto scattare ufficialmente una nuova liaison all'interno della casa. La principessa, ormai, non ha niente da perdere e dopo l'ennesimo pomeriggio passato insieme, rivolgendosi al gieffino gli dice: "Riguardo al discorso che abbiamo fatto prima solo una cosa non ti ho detto, che non so te, però io sicuramente la voglia di baciarti ce l’ho, poi non so te. Questa è l’unica cosa che ti volevo dire a parte la nostra amicizia". Insomma, più chiara di così non poteva essere e lui, probabilmente per non ferirla ha semplicemente risposto dicendole: "Ho tante voglie".

Barù non vuole avere una storia

Niente di fatto, quindi, anche di fronte ad una nuova dichiarazione così esplicita, dal momento che Barù confidandosi con Soleil Sorge dichiara di essere stanco di doversi giustificare sul perché non sia ancora successo nulla tra lui e Jessica, per poi aggiungere che il legame venutosi è creare è solo una forma d'affetto e nulla più:

Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute. Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. Questo intendo che si tratta di affetto anche con te. […] Anche se mi piacesse datemi tempo cavolo. Se mi fosse piaciuta se avrei già fatto qualcosa? Subito. Che scatole, devo anche parlare del perché non voglio questa roba dai.

Un discorso che ribadisce qualche ora più tardi anche con Lulù Selassié, invitandola a non alimentare false speranze: "Sono onesto, lei è bellissima e ha un bel carattere, non ha nessun problema. Però non posso dire che fuori ci sarà qualcosa. Proprio perché la stimo molto io non la voglio prendere in giro lo capisci? Io capisco quello che dici Lulù, ma no, nemmeno fuori. Voi non fate un favore a Jessica spingendo questa cosa fidati".