Lulù trova Jessica nel suo letto con Barù, lite fino al mattino: “Sei pazza, devi andartene” Lulù ha sorpreso Jessica nel suo letto con Barù, fuggito dopo i primi segnali di tensione. La tensioni sono proseguite fino alle 4 e 30 del mattino, quando Lulù è stata chiamata in confessionale.

A cura di Giulia Turco

Una notte a dir poco turbolenta, quella appena trascorsa, tra le sorelle Selassié nella casa del GFVip. A far imbestialire Lulù è il fatto che Jessica si sia addormentata tra le braccia di Barù e che abbia trascorso quasi l’intera notte nel suo letto, lo stesso dove lei dormiva con Manuel. Furiosa, Lulù ha svegliato la sorella riempiendola di accuse, con un unico risultato: Barù è fuggito nell’altra stanza.

La lite nel cuore della notte tra le sorelle Selassié

Lulù è rimasta letteralmente scioccata dalla presenza di Barù nel suo letto al fianco di Jessica. I due si erano addormentati abbracciati qualche ora prima, il che era stato concesso dalla sorella. Tuttavia Lulù non si aspettava di certo che trascorressero lì tutta la notte, un luogo sacro dove lei dormiva abbracciata al suo Manuel. Così non ci ha pensato due volte ed è corsa a svegliare la sorella. “Cos’è successo?”, si è svegliato di colpo Barù. Come se nulla fosse, Lulù ha continuato ad attaccare Jessica: “Cosa stai facendo? Jessica tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu. Sei pazza”. E ancora: “Dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui”.

Barù fugge, Lulù cerca di convincerlo a restare

Mentre la discussione tra le due Selassié animava la notte, il povero Barù è sgattaiolato dalla stanza ed è andato in cerca di un posto tranquillo in cui tornare a dormire in tranquillità. Lulù però ne ha avuto anche per lui e, dispiaciuta di aver separato la coppia, ha provato a convincerlo a tornare sui suoi passi. Dalla conversazione senza microfoni si deduce che la Selassié si sia sentita in colpa per l’accaduto, ma che Barù abbia chiesto soltanto di essere lasciato in pace. Così si è chiuso della stanza a vetrata sul salone ed è tornato a dormire. Alle 4:30 del mattino, non riuscendo a prendere sonno, Lulù è stata chiamata in confessionale dagli autori per chiarire la situazione.