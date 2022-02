Barù fa lo show con Jessica al GF Vip Party, alimenta la tensione fino al bacio che non arriva mai Durante l’ultimo party vip del GF, Barù è stato incollato a Jessica per tutta la serata. Consapevole dell’aspettativa del pubblico sulla loro coppia, ha tentato in tutti i modi di tirare la tensione fisica tra loro, ma anche stavolta senza alcun bacio come coronamento del flirt.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ultimo GF Vip party ha scatenato parecchi concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Tra questi, sicuramente Barù, che è stato incollato a Jessica per tutta la serata. Consapevole dell'aspettativa sulla loro coppia, ha tentato in tutti i modi di tirare la tensione fisica tra loro, ma anche stavolta senza alcun bacio come coronamento del flirt.

Balli provocanti, ammiccamenti, tentativi di approccio fisico, baci quasi sfiorati, c'è stato di tutto, tranne la concretezza di un rapporto tra loro. Nemmeno un abbraccio con maggiore trasporto, solo un gioco, palesemente portato avanti dal nipote di Costantino Della Gherardesca, che sembra sempre di più essere entrato come concorrente di rottura nelle dinamiche costruite ad hoc per ogni vippone.

Manila suggerisce a Barù "un limone" con Jessica

E infatti, mentre entrambi parlavano con Manila Nazzaro, è venuta fuori l'essenza di questo flirt mai consumato: la soddisfazione del pubblico, la risposta alle tifoserie sui social e la corrispondenza con i blocchi della diretta, che altrimenti vengono puntualmente riservati solo a determinate persone. Tra queste pochissime elette, senza dubbio il triangolo Delia – Soleil – Alex è al centro della costruzione delle puntate del lunedì e del giovedì, cosa che i concorrenti ormai hanno capito bene, come confermano le parole di Manila: "Se continuano a litigare così, lunedì noi possiamo pure rimanere in camera in pigiama a vedere la tv".

"Quello che funzionano sono loro tre" aggiunge Barù, riferendosi agli ulteriori sviluppi dei Solex contro Duran. Jessica aggiunge anche sua sorella Lulù con Manuel tra i blocchi forti del serale e Barù si interroga su quanto possa funzionare anche lui all'esterno. Manila a quel punto irrompe lampidaria: "Se fai un bel limone adesso sì, vorrei esserci però, chiamami". Niente da fare, la serata è finita nuovamente con un due di picche e tanta noia negli occhi del concorrente più impermeabile al concetto di ship.