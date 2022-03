Barù chiede scusa a Jessica al GF VIP: “Vederti così mi fa male, ricominciamo” Jessica e Barù dopo la burrascosa serata hanno avuto un lungo confronto al GF VIP. Il concorrente si è detto dispiaciuto per quello che è successo, prima si è scusato, poi le ha chiesto di riprovarci.

A cura di Gaia Martino

Dopo quanto accaduto, Barù si è avvicinato a Jessica questa mattina per cercare un confronto e scusarsi. Il concorrente del GF VIP ha chiarito cosa voleva dire quando, nel confessionale mandato in onda in puntata, ha detto: "Siamo tutti figli di giardinieri che si fanno le principesse". Non ha potuto fare a meno di notare la delusione della Selassié e così, mentre lei cucinava, ha cercato un chiarimento. Le ha chiesto scusa per i modi utilizzati, poi le ha proposto di recuperare il rapporto, ricominciare da capo.

Il confronto tra Jessica e Barù

Barù stamattina ha cercato un chiarimento con Jessica, ancora ferita e delusa da quanto accaduto. Riguardo le parole dette in confessionale, il gieffino si è scusato per i modi usati ammettendo però di pensare sul serio quanto detto. Jessica ha subito replicato:

"Io sono qua perché sono una principessa, nello spettacolo non ho fatto mai nulla. Grazie a Dio ho il mio cognome. Sinceramente che mi offendi…anche con quella modalità…Ti considero una persona intelligente, perché non venirmele a dire queste cose e fare lo str***?".

Dopo aver detto di esserci rimasto male per l'accusa che gli era stata rivolta, quella di essere uno stratega, Jessica ha aperto il discorso sul loro rapporto. "Ho sbagliato io a credere a qualcosa che non esiste, non esisterà mai. E basta". Il concorrente le ha spiegato che forse la loro infatuazione nasce da una mancanza di affetto:

Non hai sbagliato, non è un gioco Jessica, lo sai che ti voglio bene. Non sono così falso da prendermi gioco di una persona, di te. Sei qui da sei mesi, anche io dopo 2 mesi e mezzo mi sento solo e voglio affetto. Magari non sono io quello che cerchi sicuramente. Magari mi devi conoscere fuori. Lo so che non sei superficiale, io sono stato me stesso qui ma tu che ne sai. Io capisco cosa tu dici, ma tu non vuoi accettare quello che dico io.

Jessica però non ha cambiato idea e l'ha accusato di aver mostrato solo cattiveria in puntata: "Tu mi piaci come persona ma non mi piace il tuo atteggiamento".

Barù chiede a Jessica di ricominciare

Barù ha poi seguito Jessica in giardino e vedendola ferita si è scusato ancora.

Mi dispiace molto per tutto quello che ho detto e per come l'ho detto. Non voglio vederti così, mi fa sentire male. Sappi che mi sono uscite male delle cose, hai le ragioni per essere delusa ma non sono contento. Anzi, sono triste.

"Sono delusa – gli ribadisce Jessica – So che eri offeso con me e ti ho chiesto scusa. Mi dispiaceva aver pensato male di te. Stare qui e non avere lo stesso rapporto che avevamo prima mi fa star male. Io non sono stata un cagnolino, le cose le abbiamo fatte in due, sei stato poco elegante". Barù dopo averla ascoltata si è scusato ancora e le ha confessato la sua volontà di recuperare il rapporto:

Non so quello (il rapporto,ndr.) come si ripara ma troviamo un modo, riniziamo. Io ci sono, sono qui e mi dispiace tanto. E ti voglio bene.

La principessa ha subito replicato: "Anche io ti voglio bene", prima di alzarsi e andare via.