“Siamo tutti figli di giardinieri che si fanno le principesse”, la frase di Barù che gela Jessica Non poteva mancare ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip uno spazio per Jessica e Barù. La loro liaison non prende forma, ma il gieffino ha fatto alcune dichiarazioni che hanno ferito la principessa.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di giovedì 10 marzo, ad un passo ormai dalla finale del Grande Fratello Vip, non poteva mancare uno spazio dedicato alla liasion tra Jessica Selassié e Barù. Il loro rapporto, mai davvero definito, si è poi incrinato dopo che la principessa ha espresso delle perplessità in merito al suo comportamento, appellandolo come stratega. Nei filmati mandati in puntata si evince come, in realtà, lui non l'abbia presa propriamente bene e, infatti, ha detto alcune cose piuttosto pungenti che hanno infastidito la gieffina, quasi sul punto di piangere in diretta tv.

La delusione di Jessica

"Siamo tutti figli di giardinieri che si fanno le principesse" questa la frase con cui si concludono i filmati mandati in onda durante la puntata in cui Barù particolarmente infastidito dalle accuse di Jessica si è sentito in dovere di difendersi e premunirsi, prendendo le distanze dalla gieffina. Un atteggiamento per cui la principessa si è dispiaciuta e che, dopo aver visto le clip, ha commentato in questo modo:

Sono molto delusa, a parte dire che sei stato uno stratega non ti ho mai offeso come hai fatto da solo come me. Non mi piace il fatto che da quando hai sentito quel mio confessionale, erano cinque minuti di un confessionale. una cosa che trovo legittima. Diventi freddo distaccato, dai e togli tutto tu, sinceramente ci sono rimasta un po'.

L'indecisione di Barù

Alfonso Signorini, quindi, non perde occasione per indagare e chiede platealmente a Jessica se si fosse innamorata di Barù in questi mesi, dopo aver dichiarato che "i Jerù non esistono più". La principessa ha spiegato: "Stamattina gli ho voluto parlare perché io ci tengo a Barù. Sicuramente mi sono illusa, vedere tutto questo mi fa male". Attaccato da più fronti, anche da parte di Lulù che difende a spada tratta la sorella, il gieffino ha voluto chiarire il suo punto di vista, dicendo che non c'era cattiveria nelle sue affermazioni e che alcuni suoi comportamenti erano il frutto di un dubbio: "Volevo capire chi avevo davanti, provo un affetto per te, le voglio bene, certo che ci tengo non me la sarei presa, non le avrei fatto delle domande". Il conduttore, poi, continua ponendo una domanda anche a Barù e chiedendogli se ha intenzione di continuare a frequentare Jessica anche fuori la casa: "Volevo come amici, non lo so cosa succederà, possiamo stare tranquilli? Io davvero non so chi è". La principessa non sembra essere totalmente d'accordo e dichiara di aver ricevuto tante promesse da lui in questi mesi per poi concludere dicendo: "Gli occhi parlano e con gli occhi io e Barù abbiamo parlato tantissimo”